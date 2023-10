ExpoGame: este fin de semana arrancó una increíble feria de videojuegos en Chile y te contamos como asistir

La segunda edición de Expogame Santiago está a punto de llegar y promete ser uno de los eventos más destacados del mundo gamer en el país. Durante los días 13 al 15 de octubre, la Estación Mapocho se convertirá en el epicentro de la feria de videojuegos más importante de Chile. Este emblemático evento, que cuenta con 14 ediciones a nivel nacional, ha logrado consolidarse como una cita obligada para los amantes de los videojuegos, la tecnología y la cultura geek en general contará con la participación de Sebastián Llapur; El es actor de doblaje de icónicos personajes como: Darth Vader, Marcus Fenix en Gears of War, Pato Lucas, Krusty el payaso, Abraham Simpson, Sub Zero, entre muchos más.

Entre los invitados nacionales se encuentran Shelao, reciente triunfador de La Velada del Año 3 en España, Tomás El Amigo, Laruchan y Javi Geek. Estos talentosos creadores de contenido serán parte de la feria y compartirán su experiencia con los asistentes. ¿Quieres ir? Para más información y entradas ingresar a Entrekids.cl

ExpoGame

Grandes invitados

Pero Expogame Santiago no se trata solo de invitados especiales, sino también de una increíble parrilla de contenido y actividades que se desarrollarán a lo largo de los tres días de feria. Desde charlas y paneles con expertos de la industria, hasta torneos de videojuegos y exhibiciones de tecnología, habrá algo para todos los gustos.

Además, los organizadores de Expogame Santiago prometen repetir el éxito de Pasaporte Expogame, una experiencia única que ya se vivió en Concepción. Cada zona del recinto será una aventura en sí misma, con desafíos y retos que permitirán a los asistentes acumular puntos o, en este caso, Cristales Expogame (pasaporte.expogamechile.cl), y está disponible desde ahora para que los asistentes vayan creando sus usuarios y se preparen para jugar en cuanto lleguen a la feria.

Esta actividad, es parte de Expogame Champions, donde los cuatro jugadores que tengan la mayor cantidad de puntos –dos de Concepción y dos de Santiago- se enfrentarán en una olimpiada de videojuegos inédita, cuyo gran vencedor se irá a conocer Super Nintendo World en Los Ángeles, California.

La Expogame Santiago, espera recibir a más de 30 mil personas durante sus tres días de funcionamiento, en los cuales el público podrá conocer de primera fuente las mejores atracciones del mundo geek, entre ellos videojuegos, series y mucho más.