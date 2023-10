Iván Zamorano se puso celoso: Kenita Larraín reveló detalles desconocidos sobre su foto con David Beckham

Kenita Larraín estuvo como invitada en el último capítulo del podcast “Con la ayuda de mis amikas”, en donde junto a María José Castro y Valeria Luna, recordó cuando conoció a David Beckham.

Las declaraciones de la numeróloga se habrían dado luego de que las conductoras del programa le preguntaran sobre esto, a propósito de la exitosa serie documental del futbolista en Netflix.

“Fue increíble, en ese momento estábamos en la despedida de Iván (Zamorano), y la idea era ir a Italia pero antes de eso pasamos por España, donde le hacían un homenaje, entonces llegué a los entrenamientos y lo primero que salía en la prensa era ‘la novia galáctica’, así me denominaron”, comenzó contando sobre su encuentro con el astro inglés.

Sobre las visitas a los entrenamientos del Real Madrid, Kenita contó que en “uno de esos días iban saliendo todos del entrenamiento y vi a David Beckham, era como un Ken hecho realidad, un hombre perfecto, y yo nunca le había pedido una foto a alguien, jamás, me daba mucha vergüenza”, asegura.

Problemas en Chile

Tras toparse con David, la modelo solamente atinó a decirle a su hermano que le sacara una foto para el recuerdo.

“El tema es que tenía una oportunidad porque venían saliendo y después se iban, y cuando yo tengo la oportunidad y le pido la foto, me sonríe super amoroso, super amable, pero claro, al lado un fotógrafo de La Tercera la mandó a Chile y fue portada”, recuerda.

Según el relato de Kenita en el programa, este hecho le provocó varios problemas personales, especialmente con Iván Zamorano, su pareja en ese momento y quien habría sentido celos del acercamiento entre ambos.

“Me acuerdo que una de las personas que trabaja con Iván no estaba muy contento, porque claro, vine a acompañar a Iván al homenaje y en vez de salir en la portada con Iván, sale con Beckham”.

“Yo lo había visto en fotos y era regio, cuando lo vi en persona era (queda en silencio), más regio, linda energía, se dio el tiempo, me abrazó, y ahí fue donde salió la foto…”, contó.

Finalmente, Larraín habló sobre la reacción que tuvo el exfutbolista chileno. “Tampoco me arrepiento, no lo hice para opacar a Iván en ese momento, no era para ponerse celoso, lo hice porque lo encontraba regio estupendo. ¡Imagínate una foto con Beckham! Es como ¡wow! No era para engrupírmelo o hacerme la linda, era el minuto, efectivamente marcó y esa foto me trajo algunos problemas”.

“Lo volvería a hacer diez veces más”, cerró.