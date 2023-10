“Me tiene preocupada”: Yolanda Sultana lanzó una predicción sobre las repercusiones en Chile de los conflictos internacionales

La reconocida tarotista nacional, Yolanda Sultana, compartió una preocupante predicción para nuestro país en su cuenta de Facebook. Esto a propósito del nuevo contexto bélico que se está viviendo entre Palestina e Israel. Ella aseguró que este conflicto traerá problemas económicos a Chile.

“Tesoro, me tiene preocupada la guerra porque está muriendo mucha gente. Más encima se van a meter muchas potencias y la van a revolver más. Va a costar más cara la bencina, el petróleo y todas las cosas van a subir”, aseguró la tarotista.

De igual forma, Yolanda Sultana dijo que “China no está bien, lo digo con mucha certeza y si China está mal, realmente va a azotar mucho a Chile porque hay grandes negocios. Yo gritaba por nuestros minerales, el litio. Los japoneses eran nuestros primeros compradores, pero las máquinas están en Chile. ¿Por qué no trabajarlos? Cada día veo más cesantes y me preocupa a mí que los alimentos van a subir”, agregó Sultana.

Ella quiso posicionarse como una figura de las predicciones, afirmando que “los pronósticos, que muchas se colgaron y que ahora lo están dando en la televisión. Yo dije que iba a pasar algo en octubre o noviembre. Dije que iba a venir guerra, volcanes, aguas, pérdidas de trabajo”.