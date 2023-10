“No sé si es una persona 100% confiable”: Las polémicas palabras de Seba Ramírez tras salvar a uno de sus compañeros de placa

Durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, los líderes de la semana tuvieron la misión de rescatar a uno de sus compañeros de la placa de eliminación. Sin embargo, la jornada estuvo llena de polémicas y terminó con una persona bastante afectada.

Todo comenzó cuando Sebastián Ramírez, Scarlette Gález y Jorge Aldoney fueron a discutir a cuál de sus compañeros salvarían de abandonar la casa más famosa del mundo de los reality.

Después de unos minutos, los tres líderes llegaron a la sala principal y Tatán fue el encargado de revelar la decisión que tomó junto a los otros jugadores:

“Los tres votamos por una persona distinta. Quiero ser bien transparente. Jorge votó por Lucas, Scarlette votó por Cony, y yo voté por Pancho”, reveló de entrada.

“Como yo gané, hice la pega. Yo me puse en el lugar de Pancho, él dice que la persona que más quiere en la casa es la persona que yo voy a elegir, y que mis compañeros estuvieron de acuerdo. Es Constanza”, aseguró Sebastián Ramírez.

Sin embargo, la cara de la bailarina cambió completamente de la alegría al enojo tras escuchar particulares palabras de su expareja.

“Sé que esta persona nunca me salvaría, me pondría en riesgo igual. Quiero decirlo. No sé si es una persona 100% confiable, pero le tengo cariño”, comenzó.

“No me salvaría, siendo que yo hice un pacto con ella desde el primer día, que jamás la iba a votar, que no te podría salvar pero sí que no te votaría. Ahora me contradije y te salvé. Quiero que lo sepas”, expuso Ramírez.

Por su parte, Coni no quiso entrar en la polémica, y luego de unos segundos agradeció a Scarlette por haberla salvado.

“Nunca me han salvado de una manera tan negativa. No quiero decir nada, pero gracias. Para qué. Hubiese preferido que no me hubiesen salvado, la verdad. No voy a decir nada”, fue su respuesta para posteriormente dirigirse a su pieza a llorar junto a su compañera.