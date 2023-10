“No te hagas la loca”: Skarcita enfrentó a Pincoya y la acusó de realizar un complot en contra de Raimundo

Un tenso cara a cara se vivió en la casa de “Gran Hermano” entre dos mujeres que no se callan lo que sienten, Scarlette Gálvez y Jennifer Galvarini. En una actividad propuesta por el dueño de casa, y ejecutada por los miembros de la casa, los participantes se dijeron unas cuantas verdades.

Skarcita fue consultada por qué dijo que Pincoya era inconsistente en su votación de reingreso entre Raimundo Cerda y Lucas, debido a que ella votó para que se fuera Rai, pero también le entregó su apoyo para volver al reality.

“Se contradecía, pero al fin y al cabo entiendo que ustedes tuvieron su relación de amistad y su cariño de por medio. Yo lo entendí de esa manera, pero me pareció contradictorio que quisieras que se fuera y después que volviera”, afirmó la joven.

¿Complot no sancionado?

Pincoya aseguró que nunca “maquineó” un voto, pero Scarlette le dijo que eso era mentira, ya que apuntó hacia su cama en señal de que dirigieran los votos a Cerda. “Y si es así, ¿Por qué Gran Hermano no anuló los votos? Porque aquí tú puedes decir una cosa y yo te estoy diciendo otra”, señaló Jennifer.

“Si yo estoy enojada con alguien, obvio voy a darle mis votos. No me culpes a mí por tus votos”, añadió Pincoya. Por su parte, Scarlette le respondió: “no te hagas la loca, Pincoya. Sí me lo dijiste cuando estábamos en la cama”, repitiendo las señas que habría hecho Jennifer. La cámara enfocó a Constanza quien estaba asintiendo y confirmando la versión de Skarcita.

Pincoya insistió en preguntar por qué Gran Hermano no anuló los votos, y Scarlette respondió que “ese no es mi tema, yo no fui a acusarte y decir: ‘la Pincoya me dijo que votara por Rai’. Tampoco voy a hacer eso, porque yo también tenía una amistad contigo”.

La mujer chilota volvió a cuestionar su versión señalando que por qué no anularon los votos, y la joven especuló que quizás no se había percatado.