“No tiene que ver con el rating”: Julián Elfenbein se refirió al fenómeno de “Pasapalabra”

Julián Elfenbein explicó el real significado que él atribuye a “Pasapalabra”, extinto programa de Chilevisión que terminó convertido en un éxito de audiencia.

El espacio de concursos fue estrenado el 2017 y fue capaz de despertar el cariño de cientos de chilenos, quienes día a día miraban atentamente a los participantes y si alguno lograba adjudicarse el premio de “El Rosco”.

Luego de seis años en pantalla, “Pasapalabra” finalizó en el trascurso del presente año, pues la estación televisiva consideró que era importante darle darle lugar a otros formatos.

Acrerca de este fenómeno, Julián conversó en “La Divina Comida”, junto a Humberto Sichel, Renata Bravo y Titi Ahubert, en la edición que se transmitirá este sábado.

“El programa se fue transformando”

A raíz de que el conductor de “Chilevisión Noticias” advirtiera que “Pasapalabra” “era un programa que iba a durar muy poquito y que iba a ir dos veces a la semana”, sin que nadie imaginara el éxito que llegó a alcanzar.

En este sentido, Julián señaló que “el programa se fue transformando en un show. Hasta el día de hoy a mí me para gente y me dice ‘oye, mi mamá tiene Alzheimer y no sabí lo que ha significado ‘Pasapalabra’ para ella, el ejercicio de recordar, jugar a la memoria”, valoró el animador.

En este sentido, destaca que “entregamos el premio más grande de la historia de la TV chilena, como el de Nico Gavilán, casi 500 millones de pesos”.

Por último, a modo de reflexión, el conductor televisivo advirtió que el fenómeno que llegó a significar el programa “no tiene que ver con el rating”.

“Tiene que ver con lo que significaba para la gente, para las escuelas, los liceos, los niños, y para los abuelos y las abuelas, que te decían ‘mi mamá tiene Alzheimer, tuvo un infarto cerebral y la terapia en el hospital es ver el rosco de Pasapalabra’”, sentenció.