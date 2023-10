Pincoya dio a conocer las razones para rifar los regalos que le dio la mamá de Cony en ‘Gran Hermano’

En el último cara a cara emitido en Gran Hermano, Pincoya reveló por qué quiso rifar los regalos de la madre de Cony.

En la oportunidad, ambas jugadoras hablaron del quiebre de su amistad, instancia en donde Cony manifestó su dolor tras la actitud de Jennifer.

“La mamá de la Cony, cuando vino a ver a la Cony, me trajo cigarros, unos chocolates y todas estas cosas”, expresó antes la oriunda de Chiloé.

Además, detalló que iba a donar gran parte la ropa obsequiada. “Yo no necesito tantas cosas acá, si yo con una calza he estado como tres meses y traje dos pantalones”, aseguró, según consigna Página 7.

“De esos que me regalaron tanto, yo lo voy a donar a la Radio Energía”, añadió.

“No lo entiendo”

Pero en el cara a cara, Constanza enfrentó a su amiga. “Pincoyita, tú me lo comentaste. Si bien yo fui comprensiva contigo, fue nada más que para que no siguiéramos generando algo negativo entre nosotras dos”, lanzó.

“Pero sí me dolió, porque para mí, mi mamá es lo más sagrado que tengo, lo único que tengo (…) yo sé que ella te lo regaló como un agradecimiento de lo que había sido. Quizás tú tienes tus razones para no usarlo, no lo sé”, agregó.

Además, Jennifer explicó su decisión. “Yo te lo conté porque tú siempre me has dicho que prefieres que uno te lo diga”, aseguró.

“Lamento que te haya dolido. En realidad, son muchas cosas, yo no estoy acostumbrada a recibir regalos y menos regalos caros (…) se lo agradezco a tu mamá, te lo agradezco a ti”, le dijo la chilota.

“Yo lo quiero compartir porque es mucho para mí (…) me voy a dejar algunas cosas, pero quiero compartirlo, porque mi gente lo necesita”, aseguró.

Por último, Cony Capelli valoró la sinceridad de Pincoya, pero igualmente cuestionó su actuar. “Yo respeto tu libertad de decisión, es un regalo. No puedo decirte qué es lo que tienes que hacer”.

“No lo comparto, no lo entiendo, pero lo respeto”, finalizó.