“Por lo que me has ayudado”: Tonka reaparece en televisión desde Francia y para agradecer a Pedro Engel

Una noche especial será la de este sábado 14 de octubre a las 22.30 hrs. en el estelar conducido por Fran Sfeir. En la “Sorpresa Sin Culpa”, una de las secciones más potentes del programa, Tonka Tomicic reapareció en TV para saludar a su amigo Pedro Engel, enviando un video selfie desde Francia. “Gracias por todo lo que me has ayudado y también el guía que has sido”, dijo la animadora del 13.

Pedro no ocultó su emoción. “Amo a la Tonka. Para mí es como una hija”. Y hablando de amor, el guía espiritual se refirió a la TV. “Yo amo la televisión, me encanta. Y bueno, ahora estoy en el matinal de Chile”, agregó.

“¿Y hace cuánto conociste a Tonka? ¿Cómo la conociste?”, preguntó Fran Sfeir. “Hace 13 años entré a trabajar al ‘Bienvenidos’ y se fue formando de manera orgánica esta amistad”. Pero el amor no llegó de inmediato. “Al principio había una cosa suave. Bueno, no nos conocíamos. Pero con el tiempo yo empecé a amar a la Tonka porque conocí su esencia, su alma”, agregó Pedro.

Pero había un tema que había quedado pendiente y Fran Sfeir lanzó tres preguntas clave a propósito de los rumores que hablan de un posible regreso de Tomicic al programa donde consolidó su carrera.

“¿Oiga y qué se siente estar en el matinal de Chile?. ¿Te podrías reencontrar con Tonka ahora?. ¿Te gustaría que llegara al matinal, eso que se dice?”, consultó Fran. “Pucha que… no puedo decir eso yo”, respondió Engel. “Ahhhh, claro. Verdad.”, reculó Fran, a coro con la risa cómplice de Kenita Larraín, tomando en cuenta que el astrólogo es actualmente panelista estable de “Buenos Días a Todos”.

“Yo adoro a la Mari (Godoy)”, aclaró de inmediato Pedro. “Pero te digo: me encantaría trabajar con Tonka. Ya sea en el matinal, en otro lado o como sea, porque profesionalmente nos afiatamos muy bien”, agregó el astrólogo.

“Respóndele”, azuzó Fran Sfeir a Pedro, refiriéndose al video recibido. “Bueno Tonkita, tú sabes todo lo que te quiero. El mensaje es que sigas brillando (…) Tus ojitos volvieron a ser esos diamantes que se encendieron”, finalizó Engel, dejando en claro que una de las animadoras más queridas del país ya habría dejado atrás sus momentos personales y profesionales más complejos.

