“The Marvels” podría ser la película con la peor taquilla del MCU: predicciones de su fin de semana de estreno

La anticipación está en aumento a medida que se acerca el lanzamiento de la película “The Marvels”, la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, a pesar de la emoción que rodea a cualquier película del MCU, las primeras predicciones apuntan a que “The Marvels” podría enfrentar dificultades en la taquilla, lo que podría convertirla en una de las películas con peor desempeño.

El MCU ha dominado la taquilla durante más de una década, entregando éxitos tras éxitos que han recaudado miles de millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, las recientes películas de la franquicia han mostrado señales de desgaste, y “The Marvels” podría ser la última en sentir los efectos de esta tendencia.

Las predicciones sobre la taquilla de “The Marvels” no pintan nada bien

La película, que se estrenará el 10 de noviembre, es la trigésima tercera entrega del MCU y es una secuela de “Captain Marvel”, que se estrenó en 2019. Aunque la primera película de “Captain Marvel” fue un éxito en la taquilla, recaudando 426.8 millones de dólares en Estados Unidos, las expectativas para “The Marvels” son mucho menos optimistas.

Varias razones podrían estar contribuyendo a estas predicciones pesimistas. En primer lugar, la película se enfrenta a una fuerte competencia en el mes de noviembre, con lanzamientos como “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” y la película de Disney, “Wish”, programados para estrenarse en las semanas siguientes al lanzamiento de “The Marvels”.

Esta competencia podría hacer que la película luche por atraer a una audiencia considerable. Además, las últimas entregas del MCU han recibido críticas mixtas y divisivas, lo que ha llevado a una disminución del interés entre los fanáticos ocasionales.

“The Marvels” podría ser un gran fracaso

La película también enfrenta dificultades en términos de promoción. La falta de actividad en las redes sociales y la posibilidad de que la huelga laboral de SAG-AFTRA impida que el elenco promocione la película en los medios podrían afectar negativamente su visibilidad y atractivo para el público.

Las preventas iniciales para “The Marvels” también son motivo de preocupación. Están significativamente por debajo de las cifras de películas anteriores del MCU, como “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. Aunque es posible que la película pueda aumentar su impulso en las semanas previas al estreno, las cifras iniciales de preventa son una señal preocupante.