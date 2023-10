“Después de la que me hicieron…”: Raimundo negó acercamiento con Alessia y aseguró que está “solari”

En una conversación con Sebastián Ramírez, el jugador recién reingresado, Raimundo Cerda, se refirió a su situación sentimental con Alessia, luego de que ella no lo eligiera para volver a la casa-estudio.

Recordemos que Alessia debió decidir entre Lucas y Raimundo, tras producirse un empate entre ambos al ser escogidos por sus compañeros de casa para volver al encierro. En esa oportunidad Alessia decidió votar por Lucas, ya que aseguró que Rai podría ingresar por el voto del público.

“Yo estoy Solari, ando sin nadie”, empezó diciendo Seba Ramírez a su amigo, a lo que Rai respondió: “No, si yo igual ando Solari… Después de la que me hicieron, que no me eligieron. Yo ando Solari”.

Al parecer, los hechos previos han afectado su relación con la cantante: “Voy a ir viendo, pero a mí esa hue… igual me llegó”, confesó. “A mí me llegó y no te va a llegar. Te cacho perfecto”, lo apoyó su amigo.

De igual forma el ingeniero agrónomo sostuvo que se siente mal por Alessia: “No sé, pero también se ha sentido como el pi… Me da pena verla así”. Sin embargo, su amigo le recomendó que debería mantenerse al margen: “No recordí más el tema, avanza nomás”.

Cabe destacar que Rai y Alessia sellaron la fiesta de este viernes con un apasionado beso, motivo por el que sus declaraciones no dejaron a nadie indiferente en las redes sociales.

