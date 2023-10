Iván Arenas reveló que tendrá que ser operado prontamente: “Nunca en mi vida he tenido un dolor tan grande”

El comediante Iván Arenas volvió como invitado al panel de “Tal Cual”, en donde reveló sus problemas de salud que lo han aquejado últimamente. El Profesor Rossa tendrá que ser operado debido a unos cálculos renales.

La animadora Raquel Argandoña le preguntó sobre su estado de salud de Arenas, ya que se enteró que ha estado un poco complicado en esa área. Esto sucedió después del 18 de septiembre en Rapel cuando se despertó de un dolor enorme, “bramaba, gritaba, nunca en mi vida he tenido un dolor tan grande, yo creo que más grande que el infarto. Una wea loca, no pasaba, no pasaba”, contó.

Iván fue inmediatamente a una clínica en Santiago, y le dijo al doctor que pensaba que era en la columna el dolor. Él fue examinado, pero su auto diagnóstico estaba errado, el profesional le dijo: “Tienes dos cálculos en el riñón más grande que la cresta”

“El mínimo son 5 milímetros para que pase por la uretra, 5 milímetros y vo’ tienes uno de 2,7 centímetros y el otro es de 1,7 centímetros ¿Por dónde te va a pasar eso? Ni por la oreja”, le comentó el médico.

“Estoy pa’ la ca**”

“Les cuento que no me han operado todavía”, señaló Arenas. Los cálculos se expulsan a través de la uretra, pero debido al tamaño tendrán que eliminarlo por láser. Por ahora, para aliviar el dolor y que pueda orinar, le introdujeron un catéter por la uretra para despejar la vía urinaria.

“Me dieron un mes de recuperación de esto para ahora operarme, así que estoy pa’ la ca**, pero contento, bien”, informó a los animadores.

José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña le preguntaron cómo se originaron estos cálculos, e Iván confesó que “me voy a cagar yo solo, porque el doctor me dijo que ‘esto es porque tú no tomas agua’. Hace 50 años que no tomo agua, no estoy purificando el riñón. Y lo otro me dijo ‘queso, comes mucho queso’. Soy bueno para el queso”.

Argandoña le consultó por qué no tomaba agua, y el Profesor Rossa le contestó: “en una oportunidad a un médico y le dije ‘¿cómo voy a tomar una hue… insípida, sosa, que no tiene gusto a nada? Habiendo tanta wea con sabor. Me parecía ridículo”, cerró agregando que toma té, café, sopas, bebidas y jugos como líquidos.