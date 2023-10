Mey Santamaría y su nueva vida como agente de bienes raíces en Miami: “No podría decir que extraño la TV”

La modelo cubana Mey Santamaría está en una etapa completamente distinta en su vida. A fines de 2020, la expanelista de “Así Somos” abandonó Chile después de 25 años en el país, y se fue a vivir a Estados Unidos con su familia, su esposo Philip Timmermann y sus dos hijos.

Una oferta laboral para su marido en Miami y el hecho que la madre de Mey residiera allí, los motivó a irse de Chile para dirigirse a un nuevo rumbo. Sus prioridades cambiaron y está enfocada totalmente en su familia

En una conversación con Las Últimas Noticias, ella habló sobre su vida actual, “para nadie es una sorpresa que a mí me costó mucho ser mamá. De las dos formas (Mía es adoptada), y en la cuarentena el dedicarme 100% a ser mamá fue descubrir lo que anhelo: Estar ahí cada segundo”, dijo.

“Ver sus necesidades, cocinarles yo misma. Así que cambiaron mis prioridades: dedicarme a mis hijos y mi marido es lo que me tiene plena, me llena y me mantiene en paz”, aseguró.

Su cambio de profesión

Además, Santamaría encontró un nuevo camino laboral, se convirtió en una agente inmobiliaria. “Cuando llegué no sabía si arrendar, comprar o a qué colegio podía poner a mis hijos. Entonces entendí que era importante tener a personas que conocieran esta dinámica de este país”, señaló.

En este proceso de mudanza conoció a Juan Francisco Labbé y Ángela Ascui, que tienen una empresa en Miami y en Chile. “Con ellos entendí lo importante que es ayudar a otras familias a ahorrarse tiempo, malos ratos y dinero cuando desconoces cómo es el paso a paso acá”

Finalmente, ella aseguró que no extraña las cámaras de televisión, “no podría decir que extraño la TV, porque no es así. Sí extraño animar y compartir con la gente en persona, eso me llenaba de energía, pero no se compara con el ahora estar al cien dedicada a mi familia. Mis hijos están deliciosos, no me quería perder esta etapa”, cerró.