Nicole Moreno entregó detalles sobre el accidente de tránsito que vivió esta semana: “Me asusté porque nunca había chocado”

La empresaria y mujer ícono del espectáculo nacional, Nicole Moreno más conocida como Luli, pasó un susto de aquellos tras protagonizar un accidente de tránsito en el sector de El Golf de la comuna de Las Condes.

Ella habló con Las Últimas Noticias sobre este episodio que vivió el pasado jueves. “Un auto me chocó y quedé con mucho susto porque fue inesperado”, contó y reveló que debido a esto pasó una noche en vela con angustia.

Ella iba por Apoquindo cuando quiso doblar a la derecha. “Estaba a la altura de la embajada de España y ellos festejaban el 12 de octubre, así que la seguridad municipal puso unos conos en la pista más a la derecha. Así que tuve que cambiarme de carril”, relató.

“Señalice, pero el taxi que venía atrás no me cedió el paso y continuó. Me pegó en el lado delantero del auto. Me detuve y bajé del auto. Había personal de seguridad comunal y también carabineros. Me puse súper nerviosa, me asusté porque nunca había chocado”, confesó la modelo.

Afortunadamente, debido a que no hubo lesionados ni grandes daños, el personal policial sólo pidió ver las identificaciones de los involucrados. Nicole Moreno junto al taxista llegaron a un acuerdo. “Quiero solucionar todo lo más rápido posible para que el caballero pueda seguir trabajando”, cerró.