El incómodo momento entre Matthew McConaughey y Joy Behar en The View

El actor y productor de cine estuvo presente en el programa The View junto al presentador Joy Behar para promocionar su nuevo libro, titulado Just Because. Pero entre las preguntas de Behar, Matthew McConaughey se notó incómodo.

En The View incomodaron a Matthew McConaughey

Aunque al principio del programa estaban bromeando y divirtiéndose cuando el actor le hacía un masaje en los pies a Behar, el momento tenso pudo cortarse con un hilo.

Behar le preguntó a Matthew McConaughey sobre su posible candidatura a un cargo en su estado natal de Texas.

Aquí la pregunta que le hizo Joy Behar

“En cuanto al cargo, siempre mediré en qué categoría puedo ser más útil”, afirmó el actor, refiriéndose al momento de activismo que hizo tras el tiroteo escolar de 2022 en Uvalde. Behar intervino y preguntó: “¿Crees que puedes ser elegido en Texas siendo anti-armas?”.

McConaughey respiró y le repitió la misma pregunta a Behar antes de señalarla con el dedo.

“Una cosa sobre mí y la política es que, para darles una declaración directa, estoy jugando un juego que no estoy interesado en jugar”, respondió. Behar lo instó a no decir nada si no quería.

Sunny Hostin también opinó

Cuando el programa regresó de los comerciales, el copresentador Sunny Hostin dijo: “Quería decir que he investigado mucho en términos de su defensa, y no sé si está en contra de las armas, creo que está a favor de la responsabilidad y la legislación sobre las armas”.

Este es el libro de Matthew McConaughey

“Lleno de su característico humor y sabiduría, el actor ganador del Premio de la Academia y autor número uno en ventas del New York Times , Matthew McConaughey, ha elaborado una colección conmovedora e irreverente de lecciones de vida que permite a los lectores, grandes y pequeños, celebrar que todos estamos llenos de posibilidades”, escribe justbecausebook.com.