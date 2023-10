El peor despertar: Humberto Sichel recordó el percance que casi le cuesta su trabajo en Chilevisión

El periodista Humberto Sichel estuvo dentro de los últimos invitados del programa de conversación “La Divina Comida” de Chilevisión. En este contexto, él recordó una anécdota de cuando estaba empezando a trabajar en ese mismo canal, por la cual casi se queda sin pega.

Él partió contando que cuando llegó a la señal, le tocó hacer un reemplazo a Matías del Río en un noticiario, y le sucedió una de las peores pesadillas de un trabajador. “Un día tenía que estar a las ocho, o por lo menos una hora antes, y de repente me despierto, y veo el reloj: 09:04 am″, relató.

“Me van a echar...”

Si es que habría programado su alarma, el periodista confesó que no sabía. “No sonó. No sonó el despertador. Me despierto y veo que eran las 9:04, y comienzo con espasmos”, continuó.

“Agarré el control, prendí la tele y estaba Fernando Agustín Tapia de Deportes conduciendo las noticias y yo dije: ‘Soy nuevo, íbamos tan bien. Obvio, me van a echar’”, relató.

Humberto agarró su celular y tenía una gran cantidad de mensajes preguntándole cómo estaba, si estaba bien. Al final le contó a su jefe que se había quedado dormido, y recibió un “el lunes hablamos”, cerró Sichel actuando la preocupación que vivió en ese momento.