“Fue traumático”: Blanquita Nieves recordó dos terribles episodios de acoso sexual mientras estaba trabajando

La exchica “Morandé”, Francesca Cigna más conocida como Blanquita Nieves, estuvo presente en el último capítulo del programa de conversación, “Podemos Hablar”. En el punto de encuentro, la modelo habló sobre dos momentos en el que fue acosada sexualmente durante un espectáculo.

El primero que contó sucedió durante la primera década de los 2000s, antes de los celulares con cámaras, sino que era la era de las cámaras digitales. Ella estaba bailando en un evento mientras ocupaba una falda, y un espectador la estaba fotografiando debajo de su atuendo.

“Yo veía ese tipo, y muy disimuladamente, yo no soy agresiva, pero me empezó a hervir la sangre. Yo bailaba, bailaba y me empecé a acercar, le pegué una patada a la cámara que salió volando”, relató.

“Llorando en el camarín”

Su segunda historia, ella fue con la revista de Mauricio Flores a un evento en el barrio alto. En la empresa le pidieron que por favor las mujeres que iban a ir, se vistieran con una ropa menos reveladora, pero ajustada. Ellas se sintieron ofendidas, pero le hicieron caso a la empresa.

“Hicimos nuestro evento, y después nos sacamos fotos con la gente de la empresa. Uno por uno, de repente estoy abrazada a uno, y me agarra hasta lo que tomé de desayuno ese día. Mi primer instinto fue (pegarle un combo). En mi vida le había pegado a alguien”, relató Cigna.

“Me fui con ataque de pánico, llorando al camarín. Obviamente al tipo lo despidieron así a la primera, pero fue traumático, porque supuestamente era de alto nivel”, cerró.