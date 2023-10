Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese hacen dupla para llevar a la pantalla: Los Asesinos de la Luna

Leonardo DiCaprio y el director Martin Scorsese estrenan este “western” en las pantallas de cine el 19 de octubre de 2023. Una historia claramente estadounidense, como la describen, de crimen y racismo que habla tanto del pasado de una nación como de su futuro.

Basada en una historia real y contada a través del improbable romance de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone), “Los Asesinos de la Luna” es una saga criminal épica del oeste, donde el amor real se cruza con una traición indescriptible. También protagonizada por Robert De Niro y Jesse Plemons, “Los Asesinos de la Luna” está dirigida por el ganador del Premio de la Academia Martin Scorsese a partir de un guión de Eric Roth y Martin Scorsese, basado en el libro más vendido de David Grann.

¿Quiénes fueron los Osage?

A principios del siglo XX, la nación Osage compró su propia reserva en Oklahoma, cuando se vieron obligados a mudarse de su reserva de Kansas en la década de 1870. Dos décadas más tarde, se descubrió petróleo en la reserva de Osage y se pretendía que los derechos minerales fueran compartidos por la Nación Osage en su conjunto.

El petróleo aportó una gran fortuna a la nación Osage, que de la noche a la mañana convirtió a varias familias en las personas más ricas del mundo. La riqueza de estos nativos americanos atrajo inmediatamente a intrusos blancos, que manipularon, extorsionaron y robaron todo el dinero de los Osage que pudieron, antes de recurrir al asesinato.

El libro que recogió la historia

La obra maestra del redactor del New Yorker, David Grann en 2017, “Los asesinos de la luna de las flores: los asesinatos de Osage y el nacimiento del FBI”, es la más rara de las cosas: una historia claramente estadounidense de crimen y racismo que habla tanto del pasado de una nación como de su futuro. Ambientada principalmente en la década de 1920, durante el ocaso del Viejo Oeste, es una crónica del acaparamiento de tierras y el surgimiento de una fuerza judicial con sus propios problemas inherentes.

En el corazón del libro de Grann está la Nación Osage, la tribu nativa americana expulsada hacia el oeste desde su tierra natal original en los valles de los ríos Ohio y Mississippi, a través de Missouri y Kansas, y finalmente reubicada por el gobierno estadounidense en el llamado “territorio indio” en Oklahoma, donde se concentraban a finales del siglo XIX.

Después de que se descubrió petróleo en tierras de los Osage en 1894, la tribu se volvió increíblemente rica, conservando los derechos minerales y arrendando sus campos a desarrolladores. Los especuladores hambrientos invadieron el territorio. La explotación fue elevada, no sólo en las ciudades en auge plagadas de delincuencia, sino también bajo la autorización del gobierno de Estados Unidos, que implementó un sistema de “tutela” torcido y abiertamente racista mediante el cual las fortunas de los nativos americanos eran administradas por custodios (blancos) que se llevaban millones en ganancias.

Peor aún, durante el llamado Reino del Terror a principios de la década de 1920, docenas de osage fueron asesinados en circunstancias misteriosas (incluido un envenenamiento lento) para que sus lucrativos “derechos de cabeza” (incluidas acciones de derechos petroleros) pudieran ser heredados por intrusos que se casaban con miembros de familias por motivos ocultos. En 1923, el FBI inició una investigación a petición de los Osage, lo que resultó en uno de los primeros casos de homicidio de la oficina. Pero el daño ya estaba hecho.

Al adquirir los derechos del manuscrito de Grann en 2016 antes de su publicación, el equipo de DiCaprio llevó el proyecto al director Martin Scorsese para una posible sexta colaboración después de triunfos como “Gangs of New York”, “The Departed” y “The Wolf of Wall Street”. “Cuando leí el libro de David Grann, inmediatamente comencé a verlo (la gente, el escenario, la acción) y supe que tenía que convertirlo en una película”, dice Scorsese. “Y estaba emocionado de reunirme con Leo para llevar esta historia a la pantalla”.

HECHOS HISTÓRICOS DE LA NACIÓN OSAGE

- El pueblo Osage compró su propia reserva en Oklahoma cuando se vieron obligados a mudarse de su reserva de Kansas en la década de 1870. Son los únicos nativos americanos que compran su reserva con sus propios fondos.

- Se descubrió petróleo en la década de 1890 en la reserva de Osage. A principios del siglo XX, el Gobierno estadounidense quiso privatizar la reserva de Osage (parte de lo que entonces se llamaba “Territorio Indio”) para que Oklahoma pudiera convertirse en un estado.

- El gobierno tribal de los Osage acordó “asignar” su propiedad superficial, pero negociaron durante varios años con el gobierno de los EE. UU. para mantener la propiedad colectiva de los derechos minerales (derechos sobre lo que estuviera debajo de la superficie) para beneficiar al pueblo Osage en su conjunto.

- Al pueblo de Osage se le pagaban regalías por cualquier extracción de petróleo en lo que hoy es el condado del mismo nombre. Las regalías del petróleo ayudaron a convertir a los Osage en uno de los grupos de personas más ricos del mundo.

- Después del peor período del Reino del Terror, el Pueblo Osage convenció al Congreso para que aprobara una ley en 1925 que prohibía a cualquiera que no fuera al menos la mitad de Osage heredar derechos de cabeza de un miembro de la tribu.

- El pueblo Osage era considerado “incompetente”, por lo que con el aumento de riqueza que vino con las regalías del petróleo, el gobierno de los EE. UU. instituyó un Sistema Guardián diseñado para ayudar al pueblo Osage a administrar su dinero. Los guardianes eran hombres blancos a quienes se les dio poder para administrar las cuentas bancarias de los Osage, y las regalías del petróleo se depositaron en nombre del pueblo Osage en fideicomiso con el gobierno de los Estados Unidos. Se desarrolló un sistema de soborno, corrupción y engaño, y se robaron millones de dólares a los ciudadanos de Osage a través de este Sistema Guardián.