Pamela Díaz recordó accidentado viaje en auto con José Miguel Viñuela y Alex Hernández: “Me agrandé”

La trabajólica icónica mujer de la farándula, Pamela Díaz, está participando del reality “Tierra Brava”, donde es la protagonista del programa, pero no por esto dejó de tener presencia en sus redes.

Ella antes de encerrarse grabó una serie de capítulos para su programa de entrevistas “Sin Editar” de su canal de Youtube. El último episodio en estrenarse tiene como protagonista a Fernando Castillo, más conocido como No estoy creici.

“Me odiaron”

Ellos hablaron sobre la licencia de conducir y el invitado le preguntó a Pamela cómo aprendió a manejar. “Yo aprendí en un mecánico, no sabía manejar, loca fallada, pesqué a Alex Hernández y a José Miguel Viñuela, le dije: ‘acompáñenme, que me voy a comprar un auto’”, partió contando.

“En una de esas, el Transantiago iba por una línea y le ponían más color, ‘qué te va a pasar algo’. Yo, ¿qué hice? me metí, y veo la micro aquí (de frente), era un auto chiquitito. Alex no cabía muy bien adelante, Viñuela atrás, nos íbamos riendo, y de repente, ¡Pa! caigo detrás de una micro”, continuó La Fiera.

Pamela les reveló a sus compañeros que no estaba con documentos ya que no sabía manejar. “Yo les dije que sabía, pero me agrandé nomás, era para conocer Santiago. Me odiaron”, cerró entre risas.