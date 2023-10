Renata Bravo habló de las consecuencias de la filtración de su supuesto video prohibido: “Me cambió la vida”

La actriz y comediante Renata Bravo fue una de las invitadas en el estelar de comida, “La Divina Comida”, en donde recordó un sorprendente episodio que vivió hace unos años, se filtró un supuesto video prohibido de ella.

Un registro explícito protagonizado por una mujer idéntica a Bravo teniendo relaciones sexuales en un auto se viralizó en internet, y la gente pensaba que era la comediante. “Cuando me entero de esta payasada yo estaba en un restorán. Estaba con mi marido de esa época y mi suegra”, comenzó.

“De repente veo que mi marido se empieza a poner blanco, entonces le digo si le pasaba algo y me dice ‘pucha es que me están llamando de la oficina, me están escribiendo muchas personas diciéndome si había visto tu video’, ‘¡qué video!’. Estábamos los dos viendo y hace así play”, agregó Renata.

“Después del video...”

Bravo decidió tirar la talla y recrear el infame video. La comediante señaló que la tomó por sorpresa porque señaló que era como verse a ella misma teniendo sexo.

La actriz recordó las explicaciones que dio para dar a entender que no era ella. “Yo dije e hice un video, y expliqué: ‘Acabo de ver el video, la verdad es que es una mina igual a mí, pero el auto o el forro del auto era un auto que no hay en Chile’, algo así”, aclaró.

La comediante bromeó sobre las consecuencias positivas que le entregó este video. “Me di cuenta que me cambió la vida gracias al video, porque antes del video yo era la mina chistosa de la tele, después del video los hombres me empezaron a mirar con otros ojos”, reveló

“Iba al gimnasio y nadie me pescaba, yo pasaba y los gallos haciendo máquinas no me veían para nada. Después del video estaban así, llegaba yo, ‘máquina, ¿cómo estai?, ¿qué onda?’. Me cambió la vida”, cerró Renata Bravo.