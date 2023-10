¡Rompió el silencio! J Balvin habla sobre la canción de Bad Bunny que lo involucra

El pasado 13 de octubre fue el lanzamiento oficial del nuevo álbum de Bad Bunny, titulado “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, el cual generó varias opiniones por parte de los fanáticos del Conejo Malo. En el álbum menciona a varios artistas, y J Balvin no fue la excepción, lo que causó gran impresión.

“Thunder, lightning, yo soy un astro/ Ricky Martin Ustede’ me han visto, to’s mis temas están charting/ Ustede’ me han visto, siempre ando con los mismo’/ Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”, dice el verso de la canción.

Esta parte de la canción causó furor en las redes sociales, por lo que los internautas no esperaron a opinar, pues en la gran mayoría consideran que es una crítica y que va en contra del paisa. Varias fueron las suposiciones.

Bad Bunny menciona a varias celebridades en su nuevo álbum. (Internet: captura de pantalla)

“Benito le debe una parte de su vida y carrera misma a J Balvin, muchos de sus temas ni hubieses pegado sin J Balvin”; “Balvin no es real o se olvidan de lo de residente que estaba haciendo negocios con los perros calientes”; “no será que le tiró al j Balvin porque es amigo del residente”; “voy a decir la real: si residente no se hacía amigo de Bad, Bad nunca dejaba de ser mejor amigo de Balvin”, fueron algunos de los comentarios.

Ante la especulación, fanáticos de los artistas quedaron al pendiente de la respuesta de J Balvin, algo que el colombiano no hizo esperar demasiado y se pronunció:

“Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que a él lo conozco, es una buena persona, así que realmente a mí eso me tiene extrañado”, comentó a través de un en vivo en Instagram.

“Le deseo lo mejor, creo que más que un buen artista… ese man tiene un talento brutal…siempre supe que iba a ser grande”, concluyó.

Bad Bunny, no ha dicho nada después de la postura de J Balvin, se desconoce si el verso fue con intención negativa, pero lo que sí, es que el álbum del puertoriqueño tuvo una excelente respuesta por parte de los fanáticos, y rompió récord siendo el más reproducido en un solo día en Spotify.