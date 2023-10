¿Se viene otra renuncia en “Gran Hermano”?: iCata reveló sus intenciones de irse del reality

Las renuncias están al orden del día en “Gran Hermano”, y al parecer una participante ya reveló sus intenciones de abandonar el reality durante la próxima semana. Todas las personas ya famosas que entraron una vez empezado el programa, renunciaron, y ahora no será la excepción.

Se trata de iCata, la streamer que terminó conquistando los corazones de los seguidores del reality, en una conversación con Skarleth Labra reveló que va a abandonar el programa.

La joven de Punta Arenas mencionó que al parecer Jorge va a renunciar, por lo que la periodista dijo: “Después de mí el hueón, tiene que esperarse. Me voy a ir yo. Yo lo voy a hablar mañana, no, el lunes, el lunes voy a renunciar”.

“Pero no me quiero ir el mismo lunes, me quiero ir el jueves o el sábado. El jueves puede ser, porque el jueves cumplo un mes justo”, cerró antes de que se sentara Viviana Acevedo y cambiaron el tema.