Ben Affleck y JLo: El indignante video de los “destratos” del actor, aseguran que ya no hay amor

Jennifer Lopez y Ben Affleck se convirtieron en una de las parejas que regalaba esperanzas a las segundas oportunidades en el amor, luego que retomaran relación a casi 20 años de haberle puesto fin a su compromiso y de haber formado familias con otras parejas.

Sin embargo, el ganador de un Oscar suele aparecer con cara de amargado y cansado en cada una de sus salidas con su esposa, al punto de haberse convertido en meme en varias oportunidades por sus gestos de amargura.

Incluso en medio de su luna de miel, Ben se llenó de criticas por lucir agotado e infeliz, por lo que en redes sociales han realizado un recopilado de algunos de los momentos más tensos de la pareja y sin duda han causado indignación.

El video de Ben Affleck y Jennifer Lopez discutiendo

Fue a mediados de 2022 cuando los apodados Bennifer se dieron el “Sí, acepto” frente al altar, pero desde entonces han sido capturados peleando en varias oportunidades, incluso en algunas alfombras rojas.

A través de las redes sociales ha aparecido un video con varios momentos polémicos de los esposos. En el primer fragmento del audiovisual se puede ver como ella se acerca de manera cariñosa a su esposo, pero este lejos de responderle, la aparta con un fuerte reclamo.

El mal genio de Affleck al parecer ha quedado expuesto únicamente con su esposa, pues luego de haber sido captado muy amoroso con su ex esposa Jennifer Garner en el auto, apareció con la diva protagonizando una acalorada discusión mientras paseaban en su vehículo por Los Ángeles.

Jennifer se nota bastante enojada mientras lo escucha a él ofuscado moviendo sus manos con gestos de reclamo.

Para el estreno de The Mother, la cinta protagonizada por la actriz y cantante, volvieron al ser captados peleando pero en esta oportunidad incluso frente a los fotografos de la alfombra roja, lo cual fue duramente criticado en redes sociales.

Internautas aseguran que Ben no está enamorado de su esposa, pues solo luce feliz en los momentos en los que ella no está presente.

“Que infeliz luce ese hombre”, “Ben sal de ahí que no eres feliz”, “Pobre Jennifer calarse a un hombre tan amargado”, “Ahí ya no hay amor”, “Siempre son captados peleando y el con cara de infeliz”, “Ah pero con su ex lució muy sonriente”, comentaron algunos.