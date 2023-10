“Debes saber identificar cuáles son tus límites”: Cony aconsejó a Alessia sobre su relación con Raimundo en “Gran Hermano”

Durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, Alessia se desahogó con Constanza sobre los conflictos que está teniendo en su relación con Raimundo.

En primera instancia, la joven le contó a la bailarina que el ingeniero le sacó en cara el no haber votado por él en el repechaje y que además, le comentó que ella buscaba mucha aprobación del resto. Este hecho, desató todas las inseguridades de la cantante, quien explotó y le pidió consejos a la Capelli.

“¿Qué pasó?”, le preguntó Cony de entrada tras verla llorando.

“Hablé con Rai (....) le dije que yo sabía que me deben odiar afuera por las huéas que han pasado y cómo que me dio a entender que sí, que es así. Después, me dijo que buscaba mucho la aprobación de mis cercanos y es verdad, porque soy súper insegura”, le confesó Alessia.

A lo que Constanza le dijo que “todos buscamos aprobación de los demás porque todos somos inseguros”, la intentó consolar.

“Estoy cansada”, le dijo Alessia entre lágrimas.

Tras verla en ese estado, la bailarina la abrazó y le dijo que ella tenía que aguantar lo que pudiera pero que “también debes saber identificar cuáles son tus límites”.

El patrón de Rai

Asimismo, Alessia reveló que no está segura de los sentimientos de Raimundo puesto que le tiró, nuevamente, una crítica por haber elegido a Lucas.

“Me hubierai enamorado tanto si me hubieras elegido”, fueron las palabras que le dijo el jugador.

“A mí también me decía esas cosas, ‘íbamos a ir tan bien si no fuese pasado esto’ o ‘me hubiese gustado”. Me dijo lo mismo”, le confidenció Cony.

“Yo pienso que él no te hace bien, que no es para ti. Yo sé que te gusta, se te nota, pero date el espacio y si tienes dudas, toma la misma distancia para ver si él se aproxima a ti”, le afirmó Capelli, asegurando que en estos momentos, Raimundo solamente se siente seguro con Sebastián.

Finalmente, Constanza le aconsejó: “Tú sabes cuál es tu lugar seguro, quédate ahí”, mientras que Alessia le comentó que se sentía en confianza con Lucas y con Jorge.