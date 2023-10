“Él se ponía en mi cama y me empezaba a hacer cariño…”: Scarlette de “Gran Hermano” tuvo un especial sueño con Hans

Desde que llegó a “Gran Hermano”, Scarlette Gálvez mostró interés por Hans Valdés y se le acercó desde que pis+o la casa-estudio en Argentina. Sin embargo, el joven la rechazó tras una tierna declaración de amor.

Ahora, eso no le prohibió seguir creando escenarios en su cabeza sobre lo que pudo haber sido y así lo demostró contando uno de sus sueños.

“Al principio estábamos peleando, él estaba en una cama y yo estaba en la otra cama. Al lado estaba la Alessia con el Rai tirando… Y después él se ponía en mi cama y me empezaba a hacer cariño… Y yo no entendía”, partió relatando Scarlette a Constanza.

“Después me corre la cara y como que rozamos la boca. Me dijo ‘ah no, eso no. Ahí te pasaste’. Y me empieza a dar un beso”, agregó.

Asimismo, reveló que luego de que se concretara lo que muchos televidentes quisieron ver, lo único que quería era contarle lo sucedido a su compañera de encierro. Sin embargo, la joven sufrió una fuerte desilusión al percatarse que no era real.

“La hue... es que yo pensaba mientras me lo comía ‘es que tengo que contarle a la Coni que ya me lo comí’”, dijo.

“Después desperté y fue como conch… no le podré contra nada. No hay nada que contar. Mierd… fue un sueño”, cerró Skarcita.