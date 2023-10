“No vendíamos a ninguna persona”: Sabrina Sosa habla del término de “Sígueme y te sigo”

A días de conocerse el abrupto final de “Sígueme y te sigo” la panelista Sabrina Sosa se refirió a la noticia que afectó a todos sus compañeros de TV+, como Francisco Kaminski y Andrés Baile, quienes fueron desvinculados del canal.

Pero, a pesar de la sorpresa, la argentina reveló a Publimetro que era una información que se les había revelado hace tiempo atrás.

“Respecto al cambio, nosotros ya sabíamos hace un tiempo que pronto llegaba el fin del ciclo. Se nos comunicó, hicimos una reunión”, señaló a este medio.

Además, agradeció la oportunidad de trabajar en el área de espectáculos, reconociendo que en un comienzo tenía sus aprehensiones respecto a la farándula.

Sabrina Sosa por término de “Sígueme y te sigo”

“Para mí era un nuevo desafío, porque nunca había hecho un programa de espectáculos, entonces fue aprender de un mundo nuevo. Al principio le tenía mucho miedo, pero me di cuenta que uno puede trabajar este tipo de formatos desde el respeto”.

“Opinábamos sobre temas que ya existían. No vendíamos a ninguna persona con noticias que no se habían dado aún. Entonces, a pesar de ser de farándula, no era duro y nos daba la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista, desde el respeto siempre”, recalcó.

“Era un formato que siempre le hacía el quite, porque lo creía como malo y hoy me quedo con otra enseñanza, que se puede hacer desde el respeto siempre”.

Esto, luego que se hablara que el nuevo proyecto que llegará en su reemplazo, bajo la conducción de Julia Vial, será de espectáculos más “blanco”.

Finalmente, reveló que termina el ciclo de la mejor manera y ya se prepara para nuevos proyectos.

“Todas las cosas son siempre por algo mejor, todos los ciclos se cierran y este lo cierro muy feliz y me empiezo a preparar para lo que viene porque ya tengo algunos proyectos nuevos que los venía trabajando hace un tiempo”.