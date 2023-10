Piqué y Clara Chía no pueden salir a divertirse sin que el fantasma de Shakira los persiga

Para Gerard Piqué será muy difícil no ser señalado como el ex de Shakira, no sólo por el hecho de ser el padre de Milan y Sasha, sino porque se trata de la cantante latina más importante y premiada en el mundo. ¿Quién no pide sus canciones en una discoteca?

Una fiesta en cualquier país, especialmente en España, no puede faltar las canciones de la barranquillera y más si se trata de la Session #53 con Bizarrap, “Monotonía”, “Te felicito”, “Copa vacía” o “El jefe”, donde el exfutbolista y su novia Clara Chía Martí salen ‘muy mal parados’.

Cualquier lugar nocturno que decida Piqué visitar para complacer a su novia en una noche de copas y baile, no falta que le pongan las canciones de su ex.

Y es que ya ha sucedido en varias oportunidades este terrible episodio. En la última final de la Kings League, Iker Casilla le cantó el ‘Waka Waka’, o la gente con su presencia le vitorea el nombre de su ex, “Shakira, Shakira, Shakira”.

Previsiones para que no suene Shakira

Con esos antecedentes, el exjugador del Barça decidió tomar algunas previsiones cuando sale a divertirse con Clara Chía para evitar esos malos ratos.

Según el programa ‘Socialité’, Piqué le habría pedido al DJ de una conocida discoteca de Málaga que no pinchara ninguna de las canciones de Shakira.

Así lo ha garantizado uno de los testigos que, viendo que Gerard Piqué estaba en el reservado, se le ocurrió la maldad de pedir al disc jockey que pinchara una de la colombiana: “Prohibieron poner Shakira. Me dijo el DJ: ‘No me dejan’”, destacó durante la emisión del espacio de Telecinco, reseñó Mundo Deportivo.

Lo qué pasó

Explican en el programa que la pareja llegó a esta discoteca a media noche y entraron en un reservado, en el que también se encontraban Ibai Llanos y otros compañeros de la Kings League.

Pero a pesar de estar con amigos, Piqué y Clara Chía no se habrían separado en toda la noche. Al parecer, estuvieron acaramelados como dos adolescentes.

“Clara estaba pegada a Piqué. Yo, los momentos que la vi, con Piqué. Solo con Piqué. Todo el rato buscándole a él”, narró el testigo de la noche.

Además, Gerard Piqué rechazó hacerse fotos con todos los presentes y tomó tanta distancia con el resto de los asistentes a la discoteca, que se volvió inaccesible.

“Él no quiere echarse fotos con nadie. A Piqué le he dicho: ‘Oye, una foto porfa’ y me ha mirado con una cara asquerosa vamos. Fatal. Todos los demás de la Kings League echándose fotos con la gente y tal super simpáticos. Nadie se podía acercar a Clara Chía y a Piqué. Era como máxima seguridad. Todos los porteros de la discoteca pendientes de él”, precisó.