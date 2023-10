“A la Chalota le va a dar un infarto”: Daniela Castro cayó en las redes de Uriel y sellan su atracción con apasionado beso en Tierra Brava

Ya se veía venir y en redes sociales aconsejaban a Daniela Castro, como si ella los fuera a leer, pero bueno. En Tierra Brava está todo el amor en el aire y en el capítulo de este lunes, se pudo ver el primer beso entre la exMaster Chef y Uriel.

En una conversación con Camila durante la fiesta, Uriel le contó a la cantante que se siente atraído por Daniela. “Me gusta. Tiene mucha preocupación, me ve, no me deja solo. Más encima es bonita, tiene buen cuerpo, buenos ojos y me apaña a todo. Llegó ella y me cautivó, sino hubiera estado con la Guarén”, confesó el dominicano.

Posteriormente, conversando a solas, Uriel le comentó a Dani que no le gusta Shirley porque “es apagada”, y dijo que el físico de Dani es mejor.

“El tuyo es sexy. El de ella es como grande”, aseguró. Luego de decirle Uriel que estaba mirando “lo linda y preciosa” que es Dani, sellaron su cercanía con su primer beso en la oscuridad del patio.

A las redes no les hizo gracia

En el post de Tierra Brava en Instagram, los televidentes hicieron su análisis del beso y de la ahora nueva relación de Castro con el cantante urbano.

“Futuro !! No parece confiable!”; “Salió tímida Dani, ayer decía que estaba indecisa con uriel, después en la fiesta del equipo rojo, ahí desesperada, mostrándose desinhibida. Y ahora cayendo en las redes, del chamullento.”; “A la chalota le va a dar un infarto”; “No te puede conquistar la labia del futuro”.