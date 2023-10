“Afuera no se podría dar”: Jorge reveló por qué se atrevió a besar a Skarleth tras volver en el repechaje de “Gran Hermano”

Luego de que Julio César Rodríguez y Diana Bolocco dieran a conocer que empezó la recta final de “Gran Hermano”, los animadores repasaron la participación de cada uno de los jugadores, entre ellos Jorge Aldoney.

En esta instancia, el Míster Chile habló sobre su nueva experiencia en el amor junto a Skarleth Labra, con quien hace solamente un par de días se dieron su primer beso.

“Qué te pasa cuándo te ves en pantalla, cuando ves tu camino y ves lo que has generado en redes sociales?”, le preguntó JC luego de mostrar los memes que han hecho sobre los mejores momentos del programa de Chilevisión.

“Para ser sincero, yo no me vi mucho en el video de Thriller porque estaba en la pieza, en otra. Estaba elongando en el piso...”, dijo entre risas.

“La verdad es que después de todo lo que se ha mostrado y todo lo que se han reído de mí, la gente en su casa debe pensar que me hago el re hueón y con justa razón”, lanzó, para luego asegurar que su estancia “ha sido una experiencia maravillosa, he disfrutado, he rabiado, he peleado, he llorado, me he reído, he querido renunciar muchas veces y me han retenido ‘Gran Hermano’ y mis compañeros, la misma Skarleth”.

“Ha sido loquísimo. Ya van 100 capítulos y van como 120 días de nosotros encerrados, se complica la situación; pero ayer llegué a la conclusión de que voy a echar de menos la casa. Ya no es algo que quiero abandonar, sino que es algo que no voy a poder volver y eso, afuera, me va a afectar mucho”.

Sus sentimientos por Skarleth

Posteriormente, Jorge mencionó a su nueva pareja en su discurso: “Aquí yo siento que estoy en una pausa en mi vida (...) Nunca ninguno pudo ver la red social del otro, los amigos en común, sus gustos o preferencias. Nos conocimos desde cero y con Skarleth me pasó eso”, reveló.

“Llegamos y ninguno de los dos nos conocíamos. Creo que a diferencia de todas las demás parejas, nosotros fuimos amigos primero y siempre tuvimos algo especial”, aclaró.

“Después cuando volvió las cosas cambiaron, mi pensamiento cambió, mis sentimientos, y me tuve que atrever porque sino afuera no se podía dar. Ahora estoy bastante acompañado y feliz. Feliz por ella y por mí, porque creo que era la dosis de energía que me faltaba”, recalcó con una sonrisa.

En la misma línea, el Míster contó que: “Lo hablaba con Lucas el otro día, que creo que vivir el reality en pareja y de manera solitaria son experiencias totalmente distintas y creo que la mía fue la mejor opción. He tenido suerte de que me tocó vivirlo solo al prinicipio, y después transformar una amistad en una especie de relación”, sostuvo.

Finalmente, Jorge recalcó que Skarleth es la dosis de energía que él necesitaba para poder seguir dentro del encierro, y que está sumamente agradecido de su compañía y contención.