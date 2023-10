“Agarra el camino y vete, anda para allá, a ver si botas la mala leche”: Pamela Díaz y Eva Gómez protagonizaron tensa discusión en “Tierra Brava”

Pamela Díaz y Eva Gómez protagonizaron un tenso momento en el más reciente capítulo de “Tierra Brava”.

Todo habría comenzado cuando las participantes se encontraban siendo parte de una actividad, en donde les enseñaron a preparar chorizos y embutidos de cerdo. Los competidores fueron divididos en duplas para realizar distintas tareas.

Por su parte, Eva fue una de las encargadas de preparar el pebre, mientras que otros debían prender fuego, picar o moler la carne de cerdo.

Cuando ya estaban terminando la dinámica, Pamela llegó junto a su pinche, Jhonatan Mujica, para probar los choripanes con pebre. Sin embargo, “La Fiera” se quejó sin filtro sobre la preparación.

“¡Ay Dios mío, lo que tengo que aguantar!”, lanzó Eva, a lo que Díaz respondió: “El pebre no está bien hecho”.

Al escuchar estas palabras, la exanimadora de Chilevisión lanzó en voz baja un “hija de p…(...) Ni un choripán más ni una hue… si vienes a quejarte”, aseguró Eva.

“Hueona, me siento pésimo ahora por tu culpa”, respondió Pamela.

Por su parte, Gómez le aconsejó que: “Agarra el camino y vete, anda para allá, a ver si botas la mala leche”, mientras la intentaba apartar de la mesa con los ingredientes.

¿La Pame se ha portado bien en “Tierra Brava?

Tras el encontrón, Eva le reclamó a Jonathan por no defenderla ante los comentarios mala onda de Pamela Díaz, ya que ellos tienen más confianza.

“Por qué a mí no me defiendes nunca y siempre te ríes de lo pesada que es esta. No, no es divertida. Mala suerte es que yo haya tenido que quedar en esta casa con ella. No puede ser”, le reclamó, mientras lo abrazaba.

Finalmente, Pamela se defendió y comentó “yo me he portado en este reality tan bien, tan bien, tan bien que te juro que me molesta. De hecho hoy día voy a dejar la cagada en la noche”, declaró.