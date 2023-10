Britney Spears reveló que tuvo un aborto de Justin Timberlake a los 19 años: “No quería ser padre”

Britney Spears se apronta al lanzamiento de su libro de memorias “The Woman in Me”, en donde la cantante revela uno de sus secretos mejor guardados: quedó embarazada en su relación con Justin Timberlake y decidieron abortar.

La joven en ese entonces tenía 19 años y asegura que ella se encontraba emocionada con la noticia, ya que “soñaba con tener una familia”.

No obstante, su pareja, también cantante y actor de 20 años, no estaba en la misma sintonía. La llamada “Princesa del Pop”, dice en su libro que Justin la persuadió a abortar porque “no quería ser padre” y ambos eran “muy jóvenes”.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos, aunque fuera mucho antes de lo previsto”, precisa la cantante.

“Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes. Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho, pero Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”, precisó la intérprete de “Baby one more time”.

Luego del aborto la relación continuó por dos años más, terminando el 2002.