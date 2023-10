“Definitivamente no duermo”: Ivette Vergara confesó el miedo que siente cuando sus hijos salen a “carretear”

Ivette Vergara realizó una llamativa, pero muy entendible declaración en Hoy se habla, donde confesó sentir temor cuando sus hijos salen de noche, cosa que además le impide dormir y al otro día debe salir a trabajar “como si estuviera apaleada”, reconoció este martes.

Recordemos que junto a Fernando Solabarrieta son papás de Nicolás, Iñaki y Maite, jóvenes que en la actualidad se encuentran en plena época de salir a “carretear”, tal como reconoció la propia animadora.

Todo ocurrió cuando en el programa de TVN hablaron de los índices de delincuencia, para lo cual llevaron también a la psiquiatra Claudia Barrera, quien explicó la sensación de inseguridad de las personas y cómo eso repercute en la salud mental de los ciudadanos.

En ese momento, Ivette alzó la voz para comentar cómo las madres sufren cuando sus hijos salen, y que en este contexto sería aún peor para muchas, porque la sensación de inseguridad aumentaría la preocupación de las mismas.

“La quiero llevar a otro tema que nos pasa a las mamás, que es súper difícil manejarlo. Una trata de no ser exagerada. Mi hijo me dice ‘ya relájate, si no pasa nada’. Todas las mamás pasamos por esta misma frase de nuestros hijos”, comenzó diciendo, tal como consigna Página 7.

“La angustia que a una le queda cuando tus hijos salen en la noche… y son jóvenes, una entiende que quieren salir a carretear, que quieren ir a la fiesta, al concierto. A mí me pasa que cuando salen, yo definitivamente no duermo. Hasta que no siento que llega el último a la casa, no puedo descansar”, admitió Ivette.

Luego de expresar su preocupación, terminó con la reflexión de que esto “no debiera ser así, porque al día siguiente yo trabajo y me despierto como si estuviera apaleada, como si no hubiera dormido nada”.

Consejo para los padres

Tras escucharla, la psiquiatra invitada le aconsejó cómo abordar con los hijos, el tema de cuidarse y no exponerse a riesgos.

“El tema de las madres y padres es complicado. Va a depender mucho de la edad. Cuando son más pequeños hay que explicarles cómo cuidarse en la calle, en las redes sociales, que es muy importante. Darle herramientas emocionales”, explicó Barrera.

“Hay que hacerlo en un lenguaje que ellos comprendan. Tener estrategias de autocuidado frente a las situaciones de riesgo, pero sin exagerar”, le dijo la profesional.