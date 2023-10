“Don Armando” ‘destroza’ a locutora que lo involucra en política

Las redes colapsaron una vez que se viralizó la reacción de “Don Armando” ante una fan que le respondió con “argumentos políticos” en sus redes sociales, cuando en realidad éste trataba del revivir algunas frases de su emblemático personaje en ‘Betty, la fea’.

Con ello, la locutora Juliana Casali demostró “su ignorancia” al no saber cómo reaccionar ante el comentario del personaje ficticio que hizo popular al actor Jorge Enrique Abello quien no se quedó callado y de igual forma se defendió ante el intento que tuvo esta chica de querer descalificarlo por considerar que estaba refiriéndose a una situación particular en el ámbito gubernamental.

Ni twittear borracho, ni llamar a la ex borracho. Las dos tienen consecuencias diplomáticas irreversibles. — Jorge Enrique Abello (@jeabello) October 16, 2023

En el tuit de X el actor expresaba: “Ni twittear borracho, ni llamar a la ex borracho. Las dos tienen consecuencias diplomáticas irreversibles”...ante esto la joven que ahora es criticada en redes respondió: “Lo dice el que le caía a la casa borracho a Betty a cada rato…”.

Jorge Enrique Abello le responde sarcásticamente a fan que no supo interpretar el tuit que hizo como “Don Armando”

Ante ello, los usuarios en redes fueron implacables, pues no hubo quien no entendiera qué fue lo que quiso decir “Don Armando” en sus redes sociales en las que cuestionaba, a través de su personaje en ‘Betty, la fea’ muchas acciones que están sucediendo en el mundo, sobre todo en Israel, pero una “fan” lo tomó a mal y se fue en su contra sin saber que todo era basado en expresiones ficticias de su papel en la novela que bien aplicaban a la realidad.

Lo dice el que le caía a la casa borracho a Betty a cada rato… — Juliana Casali (@julianacasali) October 17, 2023

Y la mayoría se fue en su contra, pues descubrieron que se trataba de Juliana Casali, una locutora de Radioacktiva que se hizo viral desde que anunció que abriría su cuenta de OnlyFans.

“De razón que la única manera que encontró para hacer plata es empelotándose”, “Por Dios la niña no entiende la diferencia entre realidad y ficción. Ese es el nivel del debate”, “Vive en un mundo de fantasías Jajajjaa pobrecita”, “¿En serio?...con razón empelotarse fue la única opción cerebral!”, “Para los iluminados claramente es sarcasmo, es un chiste cotidiano con Armandito”, dijeron en las redes.