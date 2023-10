El actor Sam Neill confiesa estar preparado para su muerte

El reconocido actor británico, Sam Neill, famoso por su papel en la saga taquillera “Jurassic Park”, conmocionó meses atrás al mundo del entretenimiento al confirmar que padecía un severo cáncer en la sangre que le comprometió seriamente su salud.

Entre lo poco que él mismo ha informado mediante entrevistas y redes sociales, se conoce que el tratamiento marcha con buen pié, sin embargo, en una reciente intervención periodística en el medio Australian Broadcasting Corporation; y replicada por The Hollywood Reporter, sorprendió a todos al asegurar que ya se siente preparado para afrontar su muerte en el corto plazo.

[ También puedes leer: Sam Neill confirmó que padece un cáncer linfático en etapa tres ]

“Sé que sucederá”

En los últimos años su actuación en las primeras dos temporadas en la aclamada serie “Peaky Blinders” lo volvió a posicionar fuertemente en el mercado del espectáculo estadounidense y del Reino Unido, no obstante, debido a su fuerte enfermedad Sam Neill se vio en la obligación de alejarse de la industria.

A pesar de los fuertes tratamientos, Neill indicó al medio australiano citado que la enfermedad no ha cedido, situación que según él lo motivó a comenzar a aceptar su cruda realidad de cómo todo puede terminar todo. “Todos los días me levanto agradecido. Estoy preparado para eso (la muerte). Sé que sucederá, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control”.

Después de darse a conocer públicamente el diagnóstico en el pasado 2022, Neill se sometió a varias sesiones de quimioterapias que a su principio generaron buenos resultados, no obstante, lamentablemente a los tres meses dejaron de surtir efectos, por ello, se mantiene en la actualidad con un medicamente vía oral que lo ha ayudado a combatir la enfermedad, pero dejándole serios problemas secundarios.

El actor de 74 años también de nacionalidad neozelandés, explicó que hoy en día su concentración principal está puesta en sus hijos, sus nietos y en sus viñedos, así mismo, de poder finalizar las grabaciones pendiente de Apples Never Fall, junto a Annette Bening, y de escribir sus memorias: “Did I Ever Tell You This?”.