El guardaespaldas de Taylor Swift se fue a Israel para participar en la guerra

Sin lugar a dudas, el conflicto bélico entre el estado de Israel y el grupo terrorista Hamas es la noticia negativa y más triste de este principio del final del 2023, situación que mantiene con bastante preocupación a todo el planeta y que le ha cambiado significativamente la vida a miles de personas.

Es así es caso de uno de los guardaespaldas principales de la reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, ya que trascendió que en vez de estar desempeñando su rol de seguridad en la exitosísima gira “The Eras Tour”, misma que llegará pronto a Latinoamérica, en la actualidad se encuentra en medio de la peligrosa zona de guerra.

Defendiendo su patria

En los últimos meses diversos fanáticos resaltaron en redes sociales cómo siempre Swift estuvo acompañada en sus conciertos con un personal de seguridad para resguardarle en todo momento. Ahora, algunos medios del entretenimiento destacaron que la misma persona se encuentra peleando en Gaza para defender al territorio y a la comunidad israelí.

El guardaespaldas de Taylor Swift dejó sus deberes para enlistarse al ejercito de Israel. Instagram: @eranswis

Según se detalló, el soldado exigió que se mantenga su nombre en el anonimato y además de confirmarse que se fue a la guerra, también se conoció que entre las determinaciones tomadas se destaca que decidió rescindir los 500 mil dolares anuales obtenidos en sus últimos años de trabajo como guardaespaldas de la cantante de 33 años, además de su tranquila vida en Norteamérica para defender a su país natal.

“Tengo una vida bastante buena en los Estados Unidos, el trabajo de mis sueños, grandes amigos y un hogar cómodo. No tenía que venir aquí, pero no podía quedarme impasible mientras masacraban y quemaban vivas a familias en sus hogares. No te quedes quieto y no hagas nada. No estés en el lado equivocado de la historia”, comentó el guardaespaldas, según publicó la cuenta de la red social, Instagram, Eran Swissa de Israel Hayom.