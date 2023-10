“El tipo tuvo sexo hace unos días con su ex y ahora quería lo mismo”: Las reacciones que dejó el intenso encuentro entre Jorge y Skarleth en “Gran Hermano”

Durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, mostraron un intenso encuentro entre Skarleth Labra y Jorge Aldoney puesto que la producción les tuvo que pedir que dieran el consentimiento ante las cámaras del reality de Chilevisión.

Recordemos que hace solamente un par de días que los participantes dieron un paso más y se besaron por primera vez. Ahora, son “amigos con ventaja” y se han mostrado bastante cariñosos.

Por eso, es que durante la noche, el Míster Chile se fue a acostar en la misma cama que la joven de 18 años y comenzaron a darse intensos besos, por lo que la mítica voz del programa tuvo que pararlos para saber si ambos querían continuar con la situación.

Este hecho provocó varias reacciones en redes sociales, en donde los cibernautas estaban indignados con la actitud de Jorge.

Primero criticaron la diferencia de edad entre ambos jugadores, puesto que se llevan por nueve años. Asimismo, recalcaron que hace menos de una semana el Míster Chile tuvo relaciones sexuales con su expareja tras una breve visita de su antiguo amor.

“Que Jorge hiciera la seña positiva me molestó, sobre todo porque Skarleth se vio incómoda. Quizás fue hueveo pero es muy chica y se puede sentir presionada. Deberían mantener el romance inocente, pausado y tiernucho, tanto producción como Jorge”; “El tipo tuvo sexo hace unos días con su ex y ahora quería lo mismo con Skarleth, que es una adolescente”; “Todo mal Jorge. Tan correcto que se la tira, sabía que algo turbio tenia”; “No puedo ni verlo”; fueron algunos de los comentarios.