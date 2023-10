“Esta muchacha es una traidora”: Tiktoker se viralizó tras doblar al español latino momento de furia de Constanza Capelli

Sofía Maluenda, es una popular tiktoker chilena conocida por su habilidad en el doblaje latino. La joven se ha viralizado tras compartir un registro en que dobla la voz de Constanza Capelli, la concursante de Gran Hermano Chile.

[ Terremoto en Gran Hermano: Constanza Capelli renunció y pidió la expulsión de Pincoya por supuesta agresión física ]

El video en cuestión captura un instante de furia de Capelli en el que exige la expulsión de Jennifer Galvarini (Pincoya) después de una intensa pelea en una fiesta dentro de la casa de Gran Hermano.

Este dramático episodio marcó un punto de no retorno en la relación entre las dos jugadoras, cuyo distanciamiento persiste hasta hoy. El video del momento de ira de Capelli se ha hecho viral a través de las redes sociales, llegando incluso a ser traducida al inglés con la ayuda de la inteligencia artificial.

Sofía Maluenda aprovechó esta tendencia viral y creó un video que emulaba el estilo de doblaje latino utilizado en películas y series. En su interpretación, Coni Capelli, con voz doblada, expresaba con intensidad: “Sucedió algo indiscutible en la fiesta. Esta muchacha me empuja y deseo saber qué va a suceder, se retira ella o me retiraré yo”. Continuó con un firme “ya no me importa, no me importa nada. Me retiraré inmediatamente o la expulsan a ella, porque esta muchacha es una traidora”.

El video culminó con la impactante declaración de Capelli en doblaje latino: “Voy a hacer mis valijas y me voy a ausentar”. La interpretación de Maluenda atrajo la atención de miles de espectadores en TikTok, acumulando más de 87 mil reproducciones y convirtiéndola en una sensación viral en la plataforma.