Ezra Miller queda oficialmente fuera del universo de DC y ya no será Flash

Uno de los actores más polémicos de estos últimos tiempos ha sido Ezra Miller. Aunque al principio de su llegada a DC, el artista no binario gozó de fama y éxito gracias a su interpretación de Barry Allen en la franquicia cinematográfica de DC, con solo un par de años fue suficiente para dejar su reputación en un mal sitio. Ahora, y tras una serie de escándalos estrepitosos, nueva información sostiene que Warner Bros. ha tomado la decisión de prescindir de Miller en el rol del famoso superhéroe velocista.

De acuerdo con un reporte de Variety, Warner Bros. ya ha confirmado que ninguno de los actores de la Liga de la Justicia en años previos regresará en la nueva era de DC a cargo de James Gunn por lo que Miller queda formalmente eliminado de la franquicia y su personaje será recasteado con otro actor. Barry Allen tendría un nuevo rostro, al igual que sus otros compañeros de equipo, abriendo las puertas a nuevas perspectivas para Gunn, ahora presidente de DC Studios y ferviente impulsor de un reboot que esté a la altura de lo mejor de Marvel.

Miller ha estado en el ojo de muchas controversias

Recordemos que desde 2020, Miller ha protagonizado una serie de controversias en los medios y entre sus seguidores. Uno de los más recordados fue el encuentro con una fan en un bar donde se vio al actor agredirla y esto fue captado en video. A partir de ahí, su reputación se fue en picada.

El desempeño en taquilla de The Flash ciertamente no ayudó al caso de Miller o su permanencia en el papel, e incluso hay muchos que culpan la conducta erráctica del mismo como uno de los factores más influyentes de que la última cinta de DC no hiciera los números que se esperaba.

Hasta ahora, el panorama para el Universo DC sigue estando más oscuro que claro. En el pasado la franquicia ha tenido una recepción crítica mixta en muchas de sus películas, como son el caso de la Mujer Maravilla o Aquaman, que fueron bien recibidas tanto por la crítica como por el público, y otras, como Batman vs Superman: El Origen de la Justicia y Escuadrón Suicida, que fueron ampliamente criticadas. La siguiente película de DC es Aquaman y El Reino Perdido, que se estrena el 20 de diciembre, y también viene con sus propias polémicas, debido a la participación de Amber Heard en la misma.