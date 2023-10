“Fue bacán haber podido terminar bien con ella”: Lucas habló sobre su antiguo conflicto con Pincoya en “Gran Hermano”

Lucas Crespo se convirtió en el último eliminado de “Gran Hermano”, esto tras estar una semana en el encierro de Chilevisión, en donde pudo volver a compartir con sus compañeros y reencontrarse con algunos.

En este sentido, es donde el influencer habló sobre cómo fue su reencuentro con Jennifer Galvirini, más conocida como la “Pincoya, sin glamour”.

“Bacán. Igual, apenas salí la primera vez, fue como ‘las estupideces por las que uno peleaba’. Ya desde ese momento ella estaba absolutamente ni ahí con el conflicto”, respondió el joven.

“Fue emocionante que hayamos partido de cero, y fue lindo al final dejar de lado cualquier tipo de rencor y poder llevarnos bien. Ella me recibió con todo el amor y cariño del mundo, entonces fue bacán”, aseguró.

Asimismo, agradeció la comprensión que tuvieron algunos sobre su comportamiento en la primera etapa de “Gran Hermano”.

“Yo sé que uno la caga y de repente es difícil bancarme tanto. Uno tiene su carácter y se equivoca, pero nunca es con una mala intención”, cerró.

El mensaje a Jennifer

Asimismo, mientras daba a conocer sus votos legado, Lucas aprovechó de agradecer la buena onda de Jennifer en este segundo ingreso.

“Creo que fue muy lindo que Pincoya me haya recibido así, porque yo apenas salí se me olvidó todo y minimicé los conflictos. Me di cuenta altiro que era un juego, pero que ella también lo haya hecho... Habla muy bien de ella porque ella nunca salió de la casa”.

“Entonces, haber sentido eso de su parte fue muy lindo, y fue bacán haber podido terminar bien con ella (...) Cerrar una etapa de buena manera”, sentenció.