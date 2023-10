La reacción de J Balvin a lo ocurrido con Bad Bunny: Así fue su amistad

El estreno de “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, el nuevo disco de Bad Bunny ha generado gran controversia, luego de que el cantante se lanzó contra varios de sus colegas, destacando la mención de J Balvin.

Cabe señalar que los fans señalaron que el “Conejo Malo” se mostró poco agradecido con su colega, luego de que él le dio la oportunidad de colaborar juntos.

La controversia entre Bad Bunny y J Balvin

En la canción “Thunder y Lightning”, junto a Eladio Carrión, que es el track 18 del disco, Benito hace una mención directa a Jose Álvaro, nombre real del cantante colombiano.

“Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin / Ustede’ me han visto, to’s mis temas están charting / Ustede’ me han visto, siempre ando con los mismo’ / Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”, dice el fragmento de la canción.

La letra ha causado una controversia, pues Bad Bunny se lanzó contra el artista, luego de que muchos consideraban que ellos tenían una gran amistad.

¿Qué dijo J Balvin?

Tras lo ocurrido, el artista hizo una transmisión en vivo, por medio de su cuenta de Instagram, donde dio su opinión sobre la canción de su colega.

“Creemos una historia nueva. No entiendo, pero yo sé que al que yo conozco es una buena persona. Realmente a mí me tiene extrañado el giro, pero yo le deseo lo mejor. Yo mucho antes supe que el man iba a ser grande... Es una muy buena persona, por lo que yo conozco, me extraña mucho la vuelta”, dijo J Balvin.

Así fue su amistad

Hace algunos años, los cantantes habían sido grandes amigos, mostrándose admiración mutua.

En una ocasión, J Balvin declaró cómo describe su amistad con Benito.

“Con él, la relación siempre ha sido rara, es indescifrable”, dijo el colombiano.

Incluso, ambos colaboraron en diversas ocasiones, y fueron invitados al show de Medio Tiempo del Super Bowl, donde estuvieron junto a Shakira y “JLo”.