“Le dejó las cosas claras... y después se acostó con ella”: Skarleth Labra se sinceró sobre la entrada de la expareja de Jorge

Skarleth Labra se sinceró sobre su relación con Jorge Aldoney y se refirió a la romántica visita de la expareja del participante a “Gran Hermano”.

En una conversación con Viviana, la joven de 18 años habló sobre que el Míster Chile estuvo a nada de renunciar al espacio de Chilevisión luego de darse el primer beso. Sin embargo, se quedó en el encierro por ella.

“No es tan fácil lo que yo siento... Se va a quedar por mí”,”, reveló de entrada, a lo que la profesora de Educación Física le comentó que, para él, ella era su pilar dentro del encierro.

“Pero es que ya no es la misma contención. Es que… está tomando en cuenta otras cosas que se pueden ver mal”, le explicó la bailarina.

Tras escuchar estas palabras, Vivi le preguntó si tenía relación con Stephanie, quien hace solamente unos días visitó la casa-estudio en Argentina y tuvo una noche de pasión con Jorge y Skarleth vio todo ese momento desde afuera.

“Es la misma contención, pero él dice otras cosas entre medio. Y esas cosas me dan miedo que lo afecten a él, que lo dejen mal… por eso me alejo”, detalló.

“No vamos a ser nada. Yo le dije ayer que seguíamos siendo amigos. Pero lo que me preocupa es que vino su ex po’… y a mí no me gustaría que le hagan eso a alguien”, sostuvo.

¿Qué pasa con la actitud de Jorge?

Después, la influencer aseguró que no entendió el comportamiento de Jorge en aquella ocasión, puesto que le dijo que no lo esperaba, pero después se andaban dando besos en la piscina.

“Pensé ‘ya, le dejó las cosas claras’… y después se acostó con ella”, acotó.“¿Sabes que hubiese querido? Que no me haya dado ese beso y que siguiéramos siendo como antes”, afirmó.

Cabe mencionar que durante el capítulo de este lunes, Jorge y Skar tuvieron que dar el consentimiento tras acostarse en la misma cama, aunque ella dijo que no.