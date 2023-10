“Lo importante es que estoy viva”: Aylén Milla habla sobre su difícil año tras diagnóstico de cáncer

Hace algún tiempo, Aylén Milla sorprendió a todos revelando que fue diagnosticada con cáncer de mama y que se tenía que someter a un complejo tratamiento. Ahora, la modelo superó lo más difícil y se encuentra en el proceso de recuperación.

Cabe recordar que la argentina se tuvo que someter a una serie de quimiterapias y diversas operaciones para vencer a estar enfermedad.

La exchica reality habló de cómo se siente actualmente en una conversación LUN, en donde aseguró que “estoy demasiado feliz, vivo la vida más intensamente. Yo decreté que cuando me sanara iba a ser muy feliz, iba a viajar, disfrutar con mis amistades, encontrar personas que me quieran como soy ahora. Estar en la playa, disfrutar las cosas simples. Todo eso ha sucedido este último mes y medio”.

Eso sí, enfatizó que su cuerpo aún no está como antes, que ha sido un proceso de cada día y de a poco debido a las consecuencias de los diversos tratamientos.

“Mi cuerpo ha sido bastante noble conmigo. Las 16 quimioterapias que tuve matan lo malo y también lo bueno. Hay deterioro de huesos y músculos, entonces el rendimiento físico no es como el de antes. Muy de a poco mi cuerpo se ha ido recuperando. Después de mi última quimioterapia no me podía ni agachar de los dolores, caminaba con suerte dos cuadras y me agitaba mucho”, relató.

“Ahora hago cosas según cómo me responda el cuerpo, a veces voy a yoga, otras veces he nadado un poco en el mar. También voy al gimnasio un poquito, dos veces por semana. Antes iba cinco veces a la semana y levantaba 80 kilos con las piernas, ahora lo hago con 30. Hay que tener paciencia, no me frustro porque sé que mi cuerpo va a volver a ser como el de antes”, explicó.

El regreso de su cabello

Aylén dio a entender que una de las cosas que más la marcó en este proceso fue la caída de su cabello, el cual perdió a raíz de las quimioterapias.

“El que no me volviera a crecer el pelo, las pestañas y las cejas fue una opción. Así que decidí mostrarme sin pelo y sentí que fue algo súper natural. Antes, por parejas superficiales, sin el pelo largo no me sentía sexy. Y ahora esto es lo que hay y es más que suficiente”, planteó.

“Con lo que fuera me iba a sentir bien porque lo importante es que estoy viva. Cuando me volvió a crecer el cabello fue emocionante. Ahora tengo el pelo corto que es algo que jamás hubiera hecho por mi cuenta y es maravilloso. Podría usar peluca todos los días, pero prefiero sacarle el lado bonito a lo que la vida te presenta. Las uñas también las he ido recuperando”, sostuvo.

Finalmente, la argentina aprovechó de lanzar una potente reflexión sobre esta complicada enfermedad.

“El cáncer no es algo que te pasó una vez y te olvidas del tema, sino que te acompañan un montón de efectos secundarios de los que no se habla. Algunas, como yo, quedamos menopáusicas, incluso siendo jóvenes y hay muchas complicaciones en temas íntimos. La piel se me resecó mucho, me salió acné y sarpullidos, pero ahora tengo algo de color porque estaba muy pálida”, concluyó Aylén Milla.