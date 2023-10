Los detalles poco vistos de la boda de Michelle Salas: el último te dejará con la boca abierta

El pasado 14 de octubre se llevó a cabo una de las bodas más esperadas de 2023, cuando Michelle Salas y Danilo Díaz se dieron el sí en una zona exclusiva de la Toscana en Italia, un paraíso que mezcla los elementos que la hija de Luis Miguel deseaba: historia, tradición y minimalismo.

Los lujos no faltaron, desde el vestido confeccionado por Domenico Dolce y Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana), al que le combinó joyas de Tiffany & Co. sumado a un exquisito perfume hecho exclusivamente para ella de House of Bō, en el que honró a tres de sus personas más importantes, Silvia Pinal, Stephanie Salas y Luis Miguel a través de los olores como el cuero, las gardenias y el vino tinto.

Esta celebración rápidamente se viralizó luego de que la revista especializada en moda, Vogue, compartiera una serie de fotografías del día especial de Michelle Salas, aunque aún queda la duda acerca de, si de verdad, existen imágenes oficiales de Luis Miguel junto a su hija en esta celebración.

Los detalles ‘poco’ vistos de la boda de Michelle Salas

Aunque parece que ya sabemos absolutamente todo sobre la boda de la hija de Luis Miguel, quizá hay algunos detalles que se te pudieron haber escapado y aquí te dejamos algunos.

Humberto Zurita opacó al novio y hasta a Luismi

El actual novio de Stephanie Salas, Humberto Zurita, fue uno de los que causó controversia por su asistencia a la boda y por aparecer en una de las fotos oficiales que inmortalizaron el día especial de Michelle Salas.

Muchos usuarios consideraron que él no debía formar parte de la foto, sino el padre de la novia, Luis Miguel. “Pues creo que hicieron bastante en invitarlo, no se merecía que la entregara y creo que Humberto Zurita aún no debería de posar en fotos familiares tan importantes”, algunos llegaron a comentar que había logrado eclipsar hasta al propio novio.

Comparan al novio con Luisito Rey

El empresario de origen venezolano, Danilo Díaz Granados, se llevó más de una crítica por algunas fotos que hacían parecer que llevaba ‘sucios’ los zapatos, además, hubo quienes compararon tanto su look como su físico con el ‘Mago Frank’ pero esto no es todo, usuarios, también comentaron que era idéntico al padre de ‘El Sol’, Luisito Rey.

Las fotos de Luis Miguel en la boda

Como todos habían estado esperando, se revelaron algunas fotos de Luis Miguel en la boda de su hija, estas son algunas de las que pudieron verse.

Por ahora Vogue no ha destapado fotografías oficiales del cantante de ‘La Chica del Bikini Azul’ pero los fans siguen a la expectativa de que en cualquier momento salgan a la luz, aunque es probable que Luismi no se haya dejado capturar, debido a lo privado que es.

A este hecho se suma el video donde se muestra a Michelle Salas dando el ‘sí acepto’ frente a sus padres