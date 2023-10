“Tenía que valer la pena”: Karol Lucero asgura que estuvo a un paso de ingresar a un reality

Un poco antes del inicio del reality “Tierra Brava”, el periodista Pablo Candia reveló en “Zona de Estrellas” que Karol Lucero ingresaría a este formato de telerrealidad de Canal 13.

No obstante, no haría ingreso como participante, sino que en el rol de animador de dinámicas que se llevarían a cabo el interior de la casa estudio. “No entra como concursante, entra a hacer dinámicas. La idea es que vuelva de a poquito a televisión”, anunció Candia en esa oportunidad.

Pero el propio exhico “Yingo” aclaró en ese entonces que esa aseveración era falsa. ““Me invitaron a realities cuando estaba en Yingo… de ahí nunca más. Aunque trabaje en el formato conduciéndolo en Mega. No sé de dónde inventaron esa información, pero no es verdad”, consignó en su momento. Ahora, sin embargo, entregó una nueva versión del hecho en conversación con Limalimón.

Esta vez “Karol Dance” confirmó que sí estuvo a un paso de trabajar en el reality del excanal del angelito, pero no hubo acuerdo en términos económicos con los productores del programa.

“Estuve a punto de trabajar en uno de ellos. Pero no llegamos a acuerdo económico que hoy es importante. Además, es en el extranjero, entonces estar fuera, tenía que valer la pena”, explicó.

Asimismo, dio a conocer que prepara su regreso a la pantalla chica. El expanelista de “Mucho Gusto” aseguró que ha recibido varias ofertas, por lo que se encuentra evaluando con precaución las opciones.