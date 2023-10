Will Smith confesó estar con el “corazón roto” tras leer memorias de Jada Pinkett

El actor Will Smith confesó estar con el “corazón roto” después de leer el libro ‘Whorty’ de las memorias de su esposa, la actriz Jada Pinkett Smith.

Recientemente, antes de sus memorias, las revelaciones de Jada retumbaron en el mundo del espectáculo cuando dio a conocer que está separada desde hace siete años del protagonista de ‘Men in Black’, pero que no se han divorciado y que tampoco habían anunciado su separación porque no estaban listos.

Ahora, tras el lanzamiento del libro, Will Smith envió una carta al podcaster británico, autor y life coach, Jay Shetty, publicó Mundo Deportivo.

Shetty leyó la conmovedora carta en su podcast ‘On Purpose’.

“Acabo de dar vuelta a la página final de ‘Worthy’. Es increíble darse cuenta de que a pesar de haber vivido la mayor parte de mi vida a tu lado, todavía me encontré sorprendido, riendo, luego inspirado, luego con el corazón roto. Yo estaba por todo el lugar”, fueron las palabras del afamado ganador del Óscar en la carta leída por el coach.

La misiva seguía diciendo que “una cosa es escuchar anécdotas en una barbacoa familiar, pero fue realmente agobiante asimilar tu historia, condensada de esta manera. Sé que no fue fácil excavar las profundidades de esa manera. Te aplaudo”.

Destacó que “si hubiera leído este libro hace 30 años, definitivamente te habría abrazado más. Empezaré ahora. Bienvenido al Club de Autores. Te amo infinitamente. Ahora ve por un Merlot y descansa”.

Contrarespuesta de Jada

Según el citado medio, la respuesta de Jada no se hizo esperar. “¡Sabe que no puedo tomar Merlot!”, dijo la actriz, quien prosiguió expresando que “es hermoso. Por eso no puedo divorciarme de ese bromista”.

Con lágrimas, ella manifestó que “oírle decir que me habría abrazado más, es oírle decir que se habría tomado un poco más de tiempo para escuchar y entender”.

Ante estas revelaciones de la pareja, los comentarios abundan por parte de fans que apoyan a Will Smith.

Will Smith en sus redes

Tras las confesiones de Jada Smith, Will publicó en su cuenta de Instagram un video de él, durmiendo en un barco en alta mar y con el siguiente texto: “Notificaciones desactivadas :)”.

De fondo, se escucha su voz expresando: “Un dato curioso sobre mí: puedo echar una siesta en casi cualquier lugar”.

A juicio de muchos, la publicación del actor fue una indirecta de que está tranquilo, luego de las palabras de su esposa. De hecho, entre los comentarios que recibió está uno de ella, quien contestó con emojis de caritas de carcajadas.