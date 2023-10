Agresivo ataque a querido personaje concentra las miradas en “Juego de Ilusiones”

Guillermo será víctima de un brutal ataque por parte de Ramiro, cómplice de Alana, en “Juego de Ilusiones”. Todo ello dentro del plan de venganza de la líder de las reclusas en El Faro.

En efecto, el capítulo de este miércoles finalizó con la inminencia de este hecho, a cargo del personaje de Cristian Chaparro.

Cabe recordar que la villana juró venganza contra Mariana, luego de que ella la denunciara, junto a sus secuaces en la cárcel, por abusos y malos tratos sufridos. Según se evidencia en el adelanto del próximo episodio, Ramiro ejecutará el ataque contra Guillermo, encomendado por el rol de Dayana Amigo, de acuerdo con lo consignado por Página 7.

“Le voy a dar donde más le duela”, aseguró la peligrosa presidiaria cuando vio al personaje de Carolina Arregui besar al gemelo de Julián durante las visitas en el centro penitenciario.

La cruel venganza de Alana contra Mariana

Las imágenes del anticipo revelan que Ramiro deja gravemente herido al novio de Mariana frente a su hogar.

Pero incluso más, pues según las imágenes a las cuales accedió el citado medio, Guilermo no sólo será apuñalado por el cómplice de Alana, sino que también recibirá un disparo percutado por el rol de Cristian Chaparro.

Entonces, el hijo de Irene quedará con heridas considerables y se debatirá entre la vida y la muerte durante todo el próximo episodio.

No obstante, no se sabrá el destino del personaje de Julio Milostich sino hasta el viernes, dado que en el capítulo del jueves continuará luchando por vivir. Hasta el final de este episodio Mariana no se habrá enterado de lo sucedido.