Camila Arismendi y Fabio Agostini protagonizaron un tenso round en “Tierra Brava”: “Pensábamos que eras muy fuerte, pero...”

Un tenso momento se vivió entre los participantes de “Tierra Brava”, Camila Arismendi y Fabio Agostini, durante la actividad de conferencia de prensa que se realizó en el último capítulo del reality de Canal 13. Una pregunta sobre un coqueteó desembocó en un cuestionamiento de capacidades físicas.

Miguelito en su rol como periodista le preguntó al español originario de Las Islas Canarias sobre el flirteo que existió con la doble oficial de Cecilia, la incomparable.

“Tengo un sentido del humor que algunos no lo entienden, soy muy irónico, me gusta jugar con la gente de una manera sana, me gusta hacer reír a la gente y me presto para todo tipo de bromas”, partió explicando

“Camila es una chica que se toma las bromas muy bien, sonríe con todo, sólo he querido pasarlo bien con ella jugando como amigo”, contestó, negando que el beso haya significado algo.

¿Es usted pura carcasa, un envase solamente?”

Arismendi no se tomó bien la respuesta de su compañero, así que por su parte le dijo: “Desde afuera cuando usted ingresó a la casa, todos los vimos como un hombre fuerte, grande, gigante, atractivo, y pensábamos que era muy fuerte, pero no ha ganado ninguna competencia, nada”.

“Individual, grupal, ni una ¿Es usted pura carcasa, un envase solamente?”, lanzó generando la sorpresa de todos sus compañeros, la risa de algunos y la molestia del increpado.

“Yo pienso que estás en otro reality, porque creo que desde que hemos empezado las competencias, lo he hecho bastante bien, he sacado bastante ventaja y demostré quién soy. Hay personas que no están muy atentas a las competencias por miedo”, respondió.

Camila le preguntó al público presente si estaban de acuerdo con su afirmación, y se escucharon algunos sí. “Eso es algo que nunca sabrás”, contestó Agostini, y la cantante aseguró que no le interesa saberlo. Ambos cerraron la interacción claramente molestos con el otro.