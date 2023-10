Carcajadas en la Quinta: los tres primeros humoristas que suenan para el Festival de Viña del Mar

La parrilla del Festival de Viña del Mar nunca había estado tan avanzada como ahora. Hace un par de días la Municipalidad junto a TVN y Canal 13 dieron a conocer al 90% de los artistas, pero falta uno anglo y los números humorísticos.

Pero suenan nombres...Fotech dio a conocer los tres comediantes que podrían pisar la Quinta Vergara este 2024. Coincidentemente, los primeros serían compañeros, actualmente trabajan en Canal 13 y en el mismo programa, hablamos de Luis Slimming y Chiqui Aguayo.

El primero estuvo en el Festival del Huaso de Olmué, lo que hizo despegar su carrera, llegando ahora a la pantalla chica.

Y otra carta que se estaría barajando es su colega en El Purgatorio, Chiqui Aguayo, quien ya estuvo en el certamen viñamarino.

Al citado medio la actriz y comediante manifestó que “me gustan harto los escenarios grande. Generalmente, los veranos son para hacer harto festival (...) Me gustaría volver a Viña, pero la verdad es que no tengo ansiedad. Si no es este año, puede ser el otro, pero de que tengo ganas de volver, las tengo”.

Y el tercer nombre que suena es el de Alex Ortiz, más conocido como “Flaite Chileno”, quien también estuvo en el verano de 2023 en Olmué.