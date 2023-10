“Cuánto hubieses corrido en esas playas”: Pincoya reveló que quiso llevarse a Bigote a Chiloé

La popular chilota, Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya sin glamour, reveló un inesperado deseo durante su participación en el reality show Gran Hermano. Mientras compartía un cálido momento con Bigote, la isleña expresó su profundo cariño por el perro y confesó que tuvo la idea de adoptarlo.

Jennifer compartió sus sentimientos frente a las cámaras, revelando que siempre había querido llevar a Bigote a la hermosa Isla de Chiloé, que tanto ama. Sin embargo, la decisión de adoptarlo se complicó cuando supo que Constanza Capelli, también participante del programa y su amiga, tenía un fuerte vínculo con él. Por este motivo es que Pincoya decidió ceder la custodia de Bigote a Coni.

A pesar de esta noble elección, no pudo evitar expresar su convicción de que Bigote habría disfrutado de una vida plena en Chiloé, con amplios campos para correr y playas por explorar. “Imagínate que te hubieses ido conmigo a la Isla… Cuánto hubieses corrido en esas playas”, le susurró cariñosamente a Bigote.

Jennifer Galvarini también compartió un emotivo momento con Francisco Arenas, otro concursante, explicando su decisión. ”Yo sé que allá él hubiese estado más 3-4 que en Santiago, obviamente… Pero, uno cuando quiere algo, no lo puedes repartir a medias. Tú lo cedes”, reflexionó.

“Yo allá me lo hubiese domado a igual este… Hubieses corrido en todos esos campos (…) Algún día me irás a visitar… Ojalá pue’, me vas a visitar con la Coni”; cerró la chilota, mientras le daba unos cariñosos besos al canino.

Revisa el momento aquí.