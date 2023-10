¿Es de verdad lo que tienen o es solo un picoteo?: Dani Castro enfrentó a Luis Mateucci tras cuestionar su vínculo con Uriel en “Tierra Brava”

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Daniela Castro se refirió a su cercana relación con Uriel tras una particular pregunta que le hizo Luis Mateucci en una actividad.

Cabe recordar que desde que los participantes se conocieron se les ha visto bastante cariñosos, y hace solamente un par de días que concretaron su primer beso.

A raíz de esta situación, el argentino aprovechó la dinámica de la rueda de prensa para preguntarle a la exMasterChef cuáles son sus intenciones con el cantante dominicano.

“Te hemos visto muy caliente, yendo y viniendo con un participante de Tierra Brava... ¿Estás abierta al amor? ¿Es de verdad lo que tienen o es solo un ‘picoteo’ y después te vas para la casa?”, le preguntó Mateucci.

Ante tal interrogante, Dani le contestó: “Yo he oído hablar de ti, porque he visto que en todos los realities haces eso de picotear e irte para tu casa, así que no proyectes en mí lo que tú haces”, lo encaró.

Finalmente, Castro aclaró que ”en mi caso, estoy disfrutando, pasándolo bien, puedo hacer lo que quiera. Estoy soltera”, concluyó la chef, retirándose del lugar de la conferencia.