Esperada aparición de “Chino” Ríos en ‘Podemos Hablar’ fue puesta en el congelador

Con bombos y platillos Chilevisión había anunciado que Marcelo “Chino” Ríos estaría bien distendido conversando en el episodio de este viernes del programa Podemos Hablar.

En las mismas promociones dijeron que el ex tenista no tuvo problemas en referirse al tema de su crisis matrimonial con Paula Pavic y posterior reconciliación. Incluso habló sin filtro sobre la historia que tuvo con su ex esposa Kenita Larraín.

Sin embargo, ahora el mismo canal realizó un cambio repentino y decidió posponer la emisión del esperado capítulo que fue grabado hace su buen tiempo. De todas, maneras entregaron una explicación del por qué tomaron esta determinación.

¿Qué veremos este viernes?

Claramente, las personas encargadas de realizar las primera promos de Podemos Hablar, no se habían enterado que este viernes será la inauguración de los juegos Panamericanos 2023. Motivo por el cual, Chilevisión confirmó al portal de Página 7 tuvieron que cambiar de idea y dejar a Chino Ríos en el congelador.

De hecho, la señal de Paramount es uno de los canales oficiales de la cita polideportiva, por eso informaron el horario de la transmisión de Santiago 2023, la cual partirá a las 20:00 horas y se extenderá hasta las 22:45 horas, momento en que recién emitirán el noticiero central.

Finalmente, Podemos Hablar no se emitirá y será reemplazado por Espiando la casa de Gran Hermano, el cual también saldrá antes al aire, porque usualmente comienza a eso de las 01:00 horas.